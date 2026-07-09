El sector cervecero español demuestra su resilencia frente a la caída de producción y consumo en Europa

Archivo - Dos mujeres catan unas cervezas rubias en copa de cristal - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

España se posiciona como una excepción europea, demostrando su resilencia frente a la caída de la producción y el consumo de cerveza en Europa, según se desprende del informe 'European Beer Trends 2026', publicado por 'The Brewers of Europe'.

En concreto, mientras la producción y el consumo de cerveza continúan descendiendo en la Unión Europea, España se sitúa entre los países con mejor comportamiento del sector, consolidando un modelo resiliente basado en la hostelería, la gastronomía y un consumo moderado.

En este contexto, el sector cervecero español demuestra su resistencia en un contexto económico complejo, con una producción al alza, un consumo estable, un crecimiento de las exportaciones cercano al 8% y una cerveza 'Sin' cada vez más integrada en los hábitos de consumo de los españoles, según los datos del informe del sector elaborado por Cerveceros de España.

En el conjunto de la Unión Europea, la producción de cerveza descendió un 2,9% y el consumo un 3,2% respecto a 2024, reflejo de la persistente incertidumbre económica y de un cambio en los hábitos de consumo por parte de los ciudadanos.

La evolución a medio plazo resulta aún más significativa, ya que desde 2019, la producción europea acumula una caída del 8,6% y el consumo del 9,2%, lo que pone de manifiesto los desafíos a los que sigue enfrentándose el sector cervecero europeo.

Frente a esta evolución, el mercado español muestra una trayectoria claramente diferencial. Mientras Europa continúa por debajo de los niveles previos a la pandemia, la producción de cerveza en España se sitúa un 5,1% por encima de 2019 y el consumo total alcanza los 43,4 millones de hectolitros, un 5,2% más que antes de la pandemia, reflejo de la solidez del modelo cervecero español y de su estrecha vinculación con la hostelería, la gastronomía y un patrón de consumo moderado y social.

En 2025, esta fortaleza volvió a ponerse de manifiesto en la producción. España fue uno de los pocos países europeos que logró incrementar su producción de cerveza, con un crecimiento del 0,5%, consolidándose un año más como el segundo productor de cerveza de la Unión Europea.

Respecto al consumo, el mercado español volvió a mostrar una notable capacidad de resistencia. El consumo aparente registró una ligera caída del 0,57% respecto al año anterior, manteniéndose en una línea muy similar a la de los últimos ejercicios pese al complejo contexto económico y el cambio en los hábitos.

CONTINÚA CRECIENDO LA CERVEZA 'SIN'

Por otro lado, la principal tendencia europea es el continuo crecimiento de la cerveza 'sin' alcohol, ya que su volumen aumentó un 5,87% en 2025 y acumula un crecimiento superior al 38% desde 2020.

En la actualidad, una de cada 12 cervezas consumidas en la Unión Europea es 'sin' alcohol, reflejo de la evolución de las preferencias de los consumidores y de la continua inversión de los cerveceros en innovación, calidad y variedad.

En España, esta tendencia sigue creciendo, ya que las ventas de cerveza 'sin' se elevaron un 4,6% en 2025 y representan ya el 14% del total de cerveza consumida, por lo que una de cada siete cervezas que se disfrutan en España ya es sin alcohol.

Por otro lado, el comercio internacional sigue atravesando dificultades en Europa. Las exportaciones europeas de cerveza caen en 2025, situándose en su nivel más bajo desde 2014, como consecuencia de una menor demanda mundial y de un entorno comercial internacional cada vez más complejo.

Frente a esta tendencia, el sector cervecero español también destaca por su fortaleza exterior, con unas exportaciones que avanzaron cerca de un 8% en 2025.