El sector de defensa aboga por "más agilidad y concreción" en la industria para poder competir a nivel europeo

Archivo - El Ejército de Tierra realiza una demostración dinámica que integra sistemas robotizados en colaboración con la industria nacional y la participación de observadores internacionales y de las Fuerzas Armadas. - Marian León - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector de la defensa ha apostado por aumentar "la agilidad y la concreción" en los programas desarrollados en la industria con el objetivo de poder competir tanto nivel europeo como global.

En concreto, el director ejecutivo de estrategia de SAPA, Raúl Blanco, ha afirmado que hay "buenas perspectivas a nivel europeo de apoyo, pero tiene que haber esa agilidad en los programas".

"Muchas veces, y lo mismo sucede también a nivel nacional, se necesita más agilidad y concreción para que se lleguen a firmar los contratos, más que los grandes presupuestos, porque las oportunidades tecnológicas, industriales que están surgiendo en Europa, suceden ahora", ha asegurado el directivo durante su participación en la mesa 'Definiendo los pilares de la soberanía industrial europea' celebrada en el 'II Encuentro Expansión Industria de Defensa'.

Así, Blanco ha animado a que dichos contratos "fluyan" y las empresas españolas "tengan el apoyo para estar compitiendo a nivel europeo de manera inmediata".

IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN

Con él ha coincidido el consejero delegado de Sateliot, Jaume Sanpera, que ha incidido en la importancia de "acelerar y coger velocidad", así como el director general de Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS), Alejandro Page, que ha destacado que si se quiere "coger la velocidad necesaria" todas las empresas que tienen tecnologías y capacidades disponibles "deben cooperar con rapidez para entregar cuanto antes los sistemas que las Fuerzas Armadas necesitan".

"Y para ello debemos aprovechar todas las capacidades que ya existen tanto en España como en el resto de países de Europa", ha señalado, enfatizando que "si hay agilidad tanto de las administraciones como de la industria, cooperación y talento, más certidumbre en la financiación, España estará en una posición muy importante en Europa".

De su lado, el consejero delegado del Grupo Amper, Enrique López, ha puesto el foco en la importancia de la resiliencia energética. Algo en lo que ha coincidido el representante de SAPA, que ha mencionado que la soberanía industrial se debe "basar también en una soberanía energética".

GENERAR LIDERAZGO EUROPEO EN TECNOLOGÍA

"Lo estamos viendo en el conflicto actual en Oriente Medio, donde volvemos a estar hablando de energía como elemento central para nuestras economías", ha manifestado Blanco, que ha añadido que tener esa plataforma energética que garantice esa soberanía industrial sirve además "para generar liderazgo europeo en tecnología".

En este sentido, el directivo de SAPA ha comentado el valor de la tecnología, ya que, a su juicio, de ella "va a depender el futuro de la Unión Europea y su papel y el rol que tenga en el mundo".

En otro orden de cosas, el directivo de Amper ha destacado la versatilidad de algunas tecnologías para pasar del mundo civil al militar.

"Esa convergencia se está produciendo muy rápidamente y cada vez más", ha expresado, coincidiendo con el líder de Santa Bárbara y el presidente de industrias digitales de Siemens, José Ramón Castro. Al respecto, Page ha explicado que gracias a la mencionada versatilidad se puede reindustrializar Europa "aprovechando esta inversión que se está haciendo en el sector de defensa".

EUROPA DEBE "REINDUSTRIALIZARSE"

"Es imperativo que cooperemos y aprovechemos esas capacidades que ahora mismo quedan libres por ejemplo en el sector de la automoción, que son muy compatibles con lo que con lo que hacemos en el sector de defensa", ha detallado, para luego hacer hincapié en que el reto que tiene por delante Europa es "reindustrializarse".

En esta misma línea se ha posicionado Castro, que ha subrayado que el sector de la defensa puede ser "uno de los grandes ejemplos" que impulse esa reindustrialización, ya que proveedores del sector de la defensa también son proveedores de otros verticales.

Sin embargo, ante la pregunta de si España y Europa están preparadas para la demanda de pedidos actuales auspiciada por el contexto bélico actual, sí que ha habido diversidad de opiniones, ya que el directivo de SAPA ha defendido que sí, al tiempo que el de Siemens ha dado su negativa.

En este sentido, Blanco ha resaltado que a pesar de la fragmentación de la industria, lo que se necesita "son campeones tecnológicos" y tanto en Europa como en España existe "la capacidad para conseguirlo.

En contraposición, Castro ha apuntado que a pesar de no contar actualmente con las capacidades necesarias, se "está trabajando en ello". "La buena noticia es que para poder transformar esa industria, hacerla más flexible, más ágil, porque tenemos que ser muy rápidos y ser eficientes, es que existe la tecnología, y la tecnología está en grandes 'players' europeos", ha relatado, para concluir que se debe fortalecer ese ecosistema de socios 'made in Europe'.