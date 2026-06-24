El sector español de bebidas espirituosas eleva sus exportaciones un 4,7% en 2025, hasta 1.510 millones

Copa de ginebra - ESPIRITUOSOS ESPAÑA

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de bebidas espirituosas españolas continúan su senda de crecimiento y consolidan al país como un actor clave en los mercados internacionales, tras elevarlas un 4,7% en 2025, hasta superar los 1.510 millones de euros, mientras que en volumen crecieron un 7,7%, según los datos del Informe Socioeconómico 2025 de Espirituosos España.

En concreto, esta cifra representa el 28,3% del total de ventas internacionales de bebidas y alrededor del 2% del total de exportaciones agroalimentarias españolas.

Así, España se consolida como sexto productor de bebidas espirituosas en la Unión Europea, produjo 322 millones de litros, de los cuales 149 millones se destinaron a la exportación, es decir, cerca de la mitad de la producción total (46,7%), lo que refleja la fuerte orientación internacional del sector.

En este contexto, un total de 679 empresas españolas comercializan sus productos en el exterior, de las cuales casi la mitad (47,7%) son exportadores regulares, según refleja el informe.

De esta forma, los principales destinos de exportación de los destilados españoles son Francia (15,1%), Filipinas (10,9%), Italia (7,8%), Alemania (7,4%), Grecia (7,3%), Portugal (4,6 %), Países Bajos (3,5%), Reino Unido (3,4%) y México (3,2%), siendo las categorías más exportadas licores, whisky, brandy, ron y ginebra.

El sector de bebidas espirituosas aporta al superávit comercial aproximadamente 253 millones de euros, lo que representa cerca del 8,6% del superávit del conjunto de bebidas y el 1,5% del superávit agroalimentario, y registra una tasa de crecimiento anual acumulativa del 26,8% desde 2019, según cálculos de Afi a partir de datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Datacomex).

"El crecimiento de las bebidas espirituosas españolas en los mercados internacionales refleja la solidez de nuestras empresas y el reconocimiento global de una industria que combina tradición, calidad, innovación y saber hacer. Las exportaciones son una palanca clave para proyectar Marca España, reforzar la competitividad del sector y llevar al exterior una parte muy relevante de nuestra cultura gastronómica y hostelera", ha subrayado el director de Espirituosos España, Bosco Torremocha.

La patronal del sector ha destacado que la internacionalización del sector se apoya en un tejido empresarial ampliamente implantado en el territorio. España cuenta con cerca de 3.800 centros de producción vinculados a las bebidas espirituosas, de los cuales alrededor de 3.500 son destilerías artesanales, y el 85% del sector está formado por pequeñas y medianas empresas.

Esta capilaridad convierte a la industria en un motor de actividad económica local, especialmente en comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra, Murcia o La Rioja, y refuerza su contribución a la cohesión territorial, la generación de valor y la proyección exterior de Marca España.