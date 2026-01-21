El sector hotelero español cierra 2025 con una inversión récord de 4.200 millones, según Christie & Co

Archivo - Complejo turístico Mare Nostrum Resort - SELENTA GROUP - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector hotelero español ha cerrado 2025 con una inversión récord de 4.200 millones de euros, según el Informe de Inversión Hotelera España 2025 elaborado por Christie & Co.

Esta cifra, que supera los 4.000 millones de euros en transacciones que incluyen hoteles en operación, edificios para reconversión y proyectos en desarrollo, consolida a España como uno de los mercados más atractivos y resilientes de Europa, impulsado por la fortaleza del turismo y la confianza de los inversores.

Un año más, el capital nacional ha sido el gran protagonista, representando el 66% del volumen total invertido, con un incremento del 12% respecto a 2024.

Este dominio del inversor doméstico, liderado principalmente por cadenas hoteleras españolas, refleja una clara estrategia patrimonialista: los grupos hoteleros han concentrado el 42% de la inversión, protagonizando operaciones de gran calado para reforzar su Ebitda, optimizar sinergias operativas y asegurar flujos de caja estables a largo plazo.

En contraste, el capital internacional ha reducido su peso hasta el 34%, con Francia, Alemania y Estados Unidos como principales origen.

Los destinos vacacionales han acaparado el 60% de la inversión, frente al equilibrio observado en 2024 con los urbanos. Las Islas Canarias han liderado claramente este segmento, seguidas de Baleares y la Costa del Sol, gracias a su elevada resiliencia y demanda estructural.

Los hoteles de cinco estrellas han ganado terreno, representando el 27% de las habitaciones transaccionadas, mientras que los de cuatro estrellas siguen siendo los más demandados, con un 53%.

La operación más destacada del año ha sido la adquisición del Mare Nostrum Resort en Tenerife por parte del grupo Spring Hotels por 430 millones de euros. Este complejo de 1.036 habitaciones en primera línea de playa no solo marca la mayor transacción individual en la historia del sector hotelero español, sino que simboliza la apuesta por activos icónicos en destinos consolidados y el creciente interés por el segmento de lujo vacacional.

Otras transacciones relevantes han incluido la compra del portfolio Silken por Hotusa, la adquisición de Medplaya por Azora, la entrada de Omega Capital en Hospes Hotels y diversas operaciones corporativas que han diversificado el mercado, desde plataformas tradicionales hasta activos alternativos como campings o hostels. En total, se han transaccionado 149 activos hoteleros, sumando 20.498 habitaciones, con un precio medio por habitación de 206.000 euros.

El director general de Christie & Co España & Portugal, Nicolas Cousin, ha subrayado que "aunque los activos en destinos consolidados siguen concentrando el mayor interés, observamos un crecimiento claro en ubicaciones secundarias, donde los inversores buscan producto de calidad y recorrido real en rentabilidad".

De cara a 2026, las perspectivas son optimistas. El informe prevé estabilidad operativa, con niveles de ocupación mantenidos y moderación en las subidas del ADR, junto a un volumen de inversión similar o superior, favorecido por la bajada de tipos de interés y la liquidez de activos individuales.

Los destinos vacacionales seguirán atrayendo gran parte del capital, mientras que las principales ciudades urbanas como Madrid y Barcelona mantendrán su appeal para inversores nacionales e internacionales.

En un contexto geopolítico complejo, España ha batido récord de turistas con un incremento del 2,87% en llegadas y un 7% en gasto, demostrando la solidez de su oferta hotelera.

Como concluye Alberto Martín, director de inversión de Christie & Co España & Portugal, el mercado proyecta seguridad al turista internacional y solvencia financiera gracias a resultados operativos robustos, configurando "el cóctel perfecto para mantener la tendencia alcista en los próximos años".