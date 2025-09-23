El segundo Cava Meeting de la D.O. Cava reunirá a más de 90 profesionales del sector - D.O. CAVA

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Cava Meeting de la D.O. Cava se celebrará los días 10 y 11 de noviembre en el Hotel Boutique Font de la Canya, situado en Avinyonet del Penedès (Barcelona), y en distintas bodegas del Penedès y reunirá a más de 90 profesionales del sector vitivinícola procedentes de todo el mundo, "apostando por la internacionalización".

El presidente de la D.O. Cava, Javier Pagés, ha destacado que con esta edición, bajo el título 'El Territori del Cava', quieren potenciar la excelencia del Cava e "insistir en la promoción internacional de uno de los vinos espumosos de calidad más exportados en el mundo", informa la D.O. en un comunicado este martes.

Pagés ha instado a reforzar "los segmentos más cualitativos del sector para diferenciarlos aún más de los Cavas de menor crianza y mayor volumen".

En este evento se debatirá con representantes de elaboradores de prestigio, productores de Cava o expertos universitarios internacionales sobre las largas crianzas en espumosas elaborados siguiendo el método tradicional.

El Cava Meeting incluirá, entre otras cosas, una cata con Cavas de más de 100 meses de crianza en rima, dirigida por la experta en vinos espumosos Essi Avellan MW, el periodista y sommelier Ramon Francàs y un sommelier internacional.

Además, el primer Master of Wine español, Pedro Ballesteros MW, moderará una mesa redonda para intentar responder si la D.O. Cava es solo un negocio o también un compromiso.