El Senado de EEUU confirma a Kevin Warsh como gobernador de la Fed y allana su camino a la presidencia

Kevin Warsh, nominado por Trump para presidir la Fed. - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos ha votado a favor de confirmar a Kevin Warsh, nominado por el presidente Trump para liderar la Reserva Federal (Fed), como miembro de la Junta de Gobernadores del banco central, paso previo para su designación como presidente en la propia Cámara Alta estadounidense.

La votación ha contado con 51 votos a favor y 45 en contra, en línea con las mayorías partidistas de la cámara y solo con el senador John Fetterman, demócrata por Pennsilvania, votando en contra de su partido y dando su visto bueno a Warsh.

De esta manera, Warsh sustituirá a Stephen Miran, también propuesto por Trump, en la junta directiva del instituto emisor. El candidato a presidir la Fed ya fue gobernador del banco central entre los años 2006 y 2011.

A partir de ahora el Senado debe votar a favor de la designación como presidente de Warsh para sustituir a Jerome Powell cuyo mandato finaliza este 15 de mayo, en un pleno previsto dentro de pocos días, incluso este próximo miércoles.

Powell ya ha adelantado que se mantendrá en su puesto de gobernador por el momento, a pesar de dejar la presidencia, bajo el argumento de defenderse de los ataques lanzados por la Casa Blanca, en concreto, hasta que se cierre definitivamente la investigación que el Departamento de Justicia inició en su contra, aunque la fiscal encargada anunciara el parón de la causa legal.

Así, Warsh podría encontrarse con una junta directiva tensionada en un momento muy complejo de la economía estadounidense ante el que la Fed deberá tomar importantes decisiones en materia de política monetaria con el inquilino de la Casa Blanca pidiendo rebajas en los tipos de interés.

La guerra en Oriente Próximo ha empujado los precios hacia arriba --la tasa de inflación de EEUU saltó en abril al 3,8%, en máximos de casi tres años--, por lo que el control de la inflación se convertirá en uno de los retos del próximo 'guardián del dólar'.