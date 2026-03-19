SEPI pide resolver el conflicto de interés en Indra antes de analizar la operación sobre EM&E

Archivo - Sede de la SEPI - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha pedido resolver el conflicto de interés existente en Indra, derivado de que la propia compañía está impulsando la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa de la que es copropietario el actual presidente de Indra, Ángel Escribano, y que además es el segundo mayor accionista de la primera, antes de acometer el análisis de la operación.

En una información relevante remitida esta noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la propia presidenta del holding público, Belén Gualda, se detalla que este mismo miércoles la SEPI, titular del 28% del capital social de Indra, ha remitido a la compañía una comunicación que atañe a la operación que la empresa de tecnología y defensa está analizando con EM&E, titular de un 14,3% de Indra.

En dicha comunicación, SEPI ha trasladado a Indra su "preocupación" por la influencia que el "conflicto de interés" está teniendo en el análisis de dicha operación, a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha.

SEPI ha manifestado que "una eventual operación con EM&E "no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo; por el contrario, este conflicto debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación".

"Por dicho motivo, SEPI ha solicitado que este conflicto sea resuelto de cara a poder continuar el análisis de la operación y adoptar una decisión sobre la misma que sea lo más ventajosa para Indra", concluye la información remitida por Gualda al supervisor bursátil.

En esta comunicación no se sugiere la forma de resolver dicho conflicto de interés, aunque fuentes conocedoras indicaron a Europa Press que con la salida de Ángel Escribano de la presidencia de Indra se despejaría el problema.

Sin embargo, el directivo no tendría por ahora intención de dejar su puesto al frente de la empresa, según han confirmado a Europa Press fuentes al tanto de la situación. No obstante, se desconoce si podrá aguantar mucho tiempo la presión del Gobierno, a la postre, principal adjudicador de contratos en materia de defensa.

Escribano cuenta con el apoyo de parte del consejo de administración y de los accionistas, que el pasado mes de junio respaldaron con un 98,49% de consenso su ratificación y reelección como presidente de la compañía, así como el proyecto de la firma para convertirse en campeón español del sector de defensa.

El directivo también cuenta con el beneplácito de los distintos fondos de inversión que tienen presencia en el accionario de la firma, como Amber o Third Point, que ya se expresó al respecto pidiendo que la operación con EM&E saliese adelante.

Estas mismas fuentes indican que la situación que se dio con el expresidente de Telefónica José María Álvarez-Pallete, que fue citado en Moncloa para anunciarle su destitución, es "muy distinta" a la de Escribano, ya que este último posee un 14% de Indra a través de EM&E, mientras que el primero no ostentaba ninguna representación significativa en la 'teleco'.

CONSEJO CLAVE EL DÍA 25

El próximo miércoles, 25 de marzo, se reunirá el consejo de administración de Indra para abordar, entre otros asuntos, la posible operación con EM&E.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la decisión sobre si el presidente de Indra, Ángel Escribano, continuará al frente de la firma corresponde al consejo de administración de la compañía.

"Este tipo de decisiones, como bien sabe, le corresponden a los órganos de gobierno de la empresa", señaló Cuerpo en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión.

DUDAS SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL MECANISMO DE CONTROL

Indra ha creado una comisión interna específica, formada por consejeros independientes, para analizar la operación con EM&E y gestionar el conflicto de interés que conlleva.

El protocolo aprobado establece que Ángel y Javier Escribano están en conflicto de interés y deben abstenerse de analizar, debatir y votar la operación. El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, asume la dirección del análisis y estructuración de la operación y colabora con la comisión, asistiendo a sus reuniones con voz pero sin voto.

Pese a la existencia de la comisión, el protocolo permite que el propio consejo de administración pueda aprobar la integración con EM&E incluso aunque la comisión ad hoc no emita un informe favorable, lo que ha generado críticas sobre la efectividad real de este mecanismo de control.