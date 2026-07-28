Serra (Acave) destaca la importancia de "una voz única" en el sector de las agencias de viajes

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MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Acave, Jordi Serra, ha destacado la importancia de que el sector de las agencias de viajes cuente con "una voz única" para afrontar los retos comunes y mantener el foco en los problemas reales de la industria. Así lo ha señalado en una entrevista tras la aprobación, con el respaldo del 80% de los socios, de la reincorporación de Acave a CEAV, un paso que considera "clave" para avanzar hacia una mayor unidad sectorial.

El regreso a CEAV fue aprobado por los socios de Acave en Asamblea, una decisión que, según la asociación, refleja la voluntad del sector de avanzar unido y dejar atrás disputas internas.

"La unidad sectorial es uno de los temas más importantes del sector, porque es clave tener una voz única", ha señalado el presidente, que defiende que las cuestiones estratégicas deben someterse a la decisión de los socios por "transparencia democrática y valor asociativo".

La asociación considera que una representación más cohesionada permitirá centrar los esfuerzos en los principales problemas del sector y evitar duplicidades entre organizaciones. En este sentido, apuesta por una mayor coordinación en los trabajos con las administraciones y por compartir estructuras y comités de trabajo.

Acave, que cuenta con unos 350 socios, nueve profesionales en su equipo y un presupuesto cercano a los 800.000 euros, destaca que aportará a CEAV su experiencia, conocimiento y capacidad de trabajo. Entre sus contribuciones, señala la colaboración de sus comités, su departamento jurídico y su conocimiento de ECTAA, la asociación europea de agencias de viajes y turoperadores.

La organización también subraya su intención de impulsar nuevos proyectos que faciliten el día a día de sus asociados y de contribuir al trabajo conjunto dentro de los órganos de gobierno de CEAV.

Respecto a los principales retos del sector, Acave señala como prioridades el tratamiento del riesgo de fuerza mayor derivado de la normativa europea, la creación de un fondo de cobertura para hacer frente a gastos imprevistos provocados por situaciones como catástrofes naturales o conflictos bélicos, y la colaboración con la Administración para impulsar el papel de los DMC (Destination Management Companies) como generadores de producto turístico en los territorios.

GARRIDO SE DESPIDE DE CEAV

Esta unión coincide con la despedida por parte de Carlos Garrido, expresidente ahora ya de CEAV, tras ser nombrado hace unas semanas presidente en funciones de la Mesa del Turismo de España, relevando a Juan Molas.

Ahora, el presidente en funciones y ex-vicepresidente primero ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra, le sustituye en el puesto.

Garrido ha querido despedirse de la presidencia de CEAV con un mensaje de agradecimiento y reivindicando el trabajo realizado durante su etapa al frente de la Confederación, marcada por la transformación de la organización y por la crisis provocada por la pandemia.

Durante su mandato, Garrido señala que CEAV ha conseguido reforzar áreas como la representación institucional, la defensa jurídica, la formación y la comunicación, además de afrontar la mayor crisis de la historia del turismo con medidas destinadas a proteger a empresas y profesionales del sector.

Garrido también ha subrayado como uno de los principales hitos de su etapa el crecimiento de CEAV, que actualmente integra a 39 asociaciones y representa a la mayoría de las agencias de viajes españolas.