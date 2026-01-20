Sevilla acude a Fitur, sin agenda oficial por la tragedia de Adamuz, para atender al sector

Vista del pabellón 5 de Ifema, que ocupa en su totalidad Andalucía, desde el stand de la Diputación, en la edición del pasado año. - EUROPA PRESS

Sevilla estará presente desde este miércoles 21 de enero en una singular edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), marcada por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que deja un trágico balance, con al menos 41 fallecidos, una circunstancia que ha motivado que la presencia institucional de los ayuntamientos y de los distintos gobiernos provinciales y autonómico se haya reducido a la mínima expresión; que consistorios como el de Sevilla hayan suspendido la agenda oficial y que se hayan cancelado actos promocionales destinados a operadores turísticos, creadores de contenidos y decisores de eventos, en recuerdo y solidaridad con las víctimas del accidente.

No obstante, los encuentros profesionales se mantienen y por ese motivo, ambos stands -por tercer año consecutivo acuden por separado la provincia y su capital- se mantendrán abiertos con objeto de atender las necesidades del sector, que ve en Fitur un foro idóneo para establecer nuevas líneas de trabajo y para conocer hacia dónde se encamina el turismo mundial.

La Diputación de Sevilla adelantaba este viernes los contenidos que la provincia mostrará en Fitur, en el marco de la campaña promocional 'Sevilla. No la mires, vívela', que se convertirá en el hilo conductor de las actividades que se desarrollarán en el ámbito de la feria; sin presencia de cargos públicos, pero con la convicción de que Fitur es "mucho más que un escaparate" para la provincia, como anunciaba el presidente de la Diputación, Javier Fernández. "Se trata de un importante espacio estratégico para posicionar la marca, abrir oportunidades, reforzar mercados y consolidar alianzas".

En esta edición se habían programado unas 60 presentaciones de la provincia por parte de medio centenar de municipios y empresas, que por los motivos ya citados se ha ido modificando sustancialmente con el paso de las horas, pero no hay que olvidar que se mantiene hasta el momento una intensa agenda de trabajo con profesionales del sector, medios de comunicación, y distintas entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, al objeto de establecer contactos y acuerdos que impulsen proyectos de interés para la provincia.

La provincia aterriza en Fitur, de un modo u otro, apostando por la autenticidad, las experiencias reales y la conexión emocional con el territorio, con el propósito de consolidar, e incluso aumentar si es posible, los cuatro millones de visitantes que se han registrado este año. Para ello, mostrará a los profesionales del sector, y durante el fin de semana al público en general, una oferta complementaria a la de la capital andaluza, siendo conscientes de que "se acabó el turismo de siempre" y que la gente quiere ver la Giralda y la Catedral, "pero también quiere saber cómo se fabrica el vino o los mantecados, o pasear por los senderos de Sierra Morena".

LA CAPITAL APUESTA POR UN TURISMO DE ALTO PODER ADQUISITIVO

Sevilla participa en Fitur con el convencimiento de atraer a visitantes de alto poder adquisitivo y con una clara apuesta: "Mejor turismo antes que más turistas", en palabras de su alcalde, José Luis Sanz, quien destacaba días atrás la conectividad aérea como uno de los pilares del crecimiento de la ciudad, así como el refuerzo de la planta hotelera y las reuniones que Sevilla mantendrá en el recinto ferial de Madrid con aerolíneas internacionales; en el horizonte, la ansiada ruta directa con Norteamérica --de las pocas cosas en las que coinciden el Gobierno local y la Diputación--.

Además, junto al importante patrimonio arquitectónico de la ciudad, la cultura será uno de los ejes fundamentales de la oferta de Sevilla. Dentro de este ámbito, la Bienal de Flamenco desempeñará un importante papel. Este año, el cartel está protagonizado por la cantaora y bailaora Aurora Vargas y lleva la firma del fotoperiodista Emilio Morenatti. En relación con la Bienal, Sanz remarca que la pasada edición "devolvió al evento el brillo y el esplendor que nunca debió perder".

Para ello, esgrime los 39 espectáculos con localidades agotadas, con una ocupación media superior al 90% y una proyección internacional "sin precedentes".

EXPERIENCIAS, CALIDAD Y VALOR AÑADIDO

La Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla (ASET) lleva este miércoles a Fitur su estrategia para consolidar un modelo turístico basado en la experiencia, la calidad y la sostenibilidad. Tal y como destaca su presidente, Jorge Robles, estos son "los pilares sobre los que el sector está cimentando la oferta turística de Sevilla y de nuestra provincia". La diversificación real de la oferta, con experiencias culturales, gastronómicas y de ocio elevan la calidad de la estancia y responden a las nuevas demandas del visitante, asegura la entidad.

En línea con lo manifestado por el regidor sevillano, el reto "no es ya crecer en número de visitantes, sino avanzar hacia un turismo que genere mayor valor económico, social y territorial". Precisamente este año, la mayoría de los asociados llegarán juntos a la capital española, al haber fletado ASET un autobús para dar respuesta al problema del desplazamiento originado tras la suspensión temporal del servicio ferroviario entre Andalucía y Madrid.

Desde la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla han expresado al respecto su "más profunda condolencia" por todas las víctimas y han trasladado su apoyo y solidaridad a sus familiares, allegados y a todas las personas afectadas por este suceso "en unos momentos de profundo dolor".