Shein y Lufthansa firman un memorando para ampliar el uso de SAF en las operaciones de entrega de mercancías. - SHEIN

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Shein y Lufthansa Cargo han firmado un memorando de entendimiento para explorar una serie de iniciativas destinadas a impulsar la adopción de soluciones sostenibles para el transporte aéreo de mercancías, incluyendo un programa para ampliar el uso de combustible de aviación sostenible (SAF) en las operaciones de entregas de la multinacional.

Según un comunicado conjunto, el acuerdo, firmado el 19 de agosto, contempla la concreción de acciones en los próximos seis meses, entre las que también figura promover la transición hacia fuentes de energía renovables y de menor huella de carbono en las operaciones de transporte aéreo.

Como parte de este acuerdo, Lufthansa Cargo proporcionará certificados de "prueba de sostenibilidad" de alta calidad para las cantidades de SAF utilizadas.

Además, ambas compañías están explorando nuevas áreas de cooperación, como el intercambio de conocimientos y enfoques para fortalecer la trazabilidad y la generación de reportes sobre datos operativos y medioambientales.

"A través de esta colaboración, buscamos pilotar y ampliar progresivamente el uso de SAF donde sea factible, al tiempo que seguimos explorando formas adicionales de reducir la huella de carbono en toda nuestra red de distribución", ha resaltado el director general de Logística Global de Shein, Ethan Shen.

Por su parte, el CEO de Lufthansa Cargo, Ashwin Bhat, ha resaltado que, junto con todos los actores de la cadena de suministro, la compañía impulsa el desarrollo de cadenas de suministro globales más sostenibles en línea con su propósito: 'Enabling Global Business'.