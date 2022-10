Siemens Gamesa convoca este martes a los sindicatos a una reunión tras el anuncio de ajustes

CCOO dice que no están "justificados los despidos" y cree que afectarán principamente a oficinas

BILBAO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Siemens Gamesa ha convocado este martes a las secciones sindicales de CCOO, UGT y ELA en todo el país tras el anuncio de ajustes en la plantilla, que en España afectará a 475 puestos, según han informado fuentes de CCOO a Europa Press.

La compañía dio a conocer la pasada semana su intención de recortar un total de 2.900 puestos de trabajo en todo el mundo, en el marco de su programa estratégico 'Mistral'.

La secretaria general de CCOO en Siemens Gamesa y presidenta de uno de los siete comités de empresa de Zamudio, Clara Fernández, ha confirmado que la compañía les ha convocado telemáticamente a una reunión este martes a las secciones sindicales de CCOO, UGT y ELA en todo el Estado.

La representante de CCOO ha afirmado que en esa reunión el sindicato expresará el rechazo "frontal" a los despidos y reclamará algo que vienen demandado "desde hace tiempo", y es "un plan industrial y de futuro" para la compañía en España, además de "blindar el empleo".

La responsable sindical ha señalado que, por ahora, no tienen detalles de cómo podría afectar este ajuste a las distintas áreas de la empresa o zonas, pero sí creen que podría estar más dirigido a oficinas, por lo que les trasladó previamente al anuncio el CEO, Jochen Eickholt.

A su juicio, este ajuste "no está justificado" y ha indicado que también el resto de empresas del sector tienen "inconvenientes" como los que plantea Siemens Gamesa. La representante de CCOO cree que "una parte de culpa" recae en la dirección de la compañía, donde ha habido "cambios permanentes de CEO", y ha asegurado que Gamesa era "una empresa rentable" pero "desde que llegó Siemens no lo es". "Acumulamos miles de millones de pérdidas y no es culpa de la plantilla", ha manifestado.