Sindicatos convocan tres días de huelga en Capgemini por el ERE que afecta a 717 trabajadores en España

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MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Rstic, UGT, Intersindical, USO y Co.Bas han convocado para la semana que viene tres jornadas de huelga para la plantilla de la consultora tecnológica francesa Capgemini en España, en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 717 trabajadores en el país.

Según ha informado UGT en un comunicado, las secciones sindicales en Capgemini España irán a la huelga los próximos días 20, 21 y 22 de mayo, tras constatar el "bloqueo" de la negociación del despido colectivo planteado por la dirección de la compañía, que afecta al 6,5% de la plantilla.

Los sindicatos han denunciado, después de varias reuniones de negociación, que la empresa "no ha mostrado una voluntad real de reducir o evitar los despidos", ni tampoco de acordar medidas de voluntariedad "suficientes" que minimicen las salidas forzosas.

Las organizaciones sindicales han considerado "inaceptables" las propuestas trasladadas hasta la fecha por la empresa, al entender que los avances en aspectos "esenciales" como el número de personas afectadas, las indemnizaciones o la voluntariedad han sido "mínimos insuficientes, pese a que el grupo Capgemini obtuvo en el pasado ejercicio un beneficio neto de 1.061 millones de euros".

Los sindicatos convocantes han señalado que el objetivo de las movilizaciones es "exigir alternativas menos traumáticas al despido, entre ellas, fórmulas de voluntariedad real, prejubilaciones, recolocaciones efectivas y planes de formación y reciclaje profesional".

En este contexto, han insistido que su voluntad es seguir afrontando las próximas reuniones "con responsabilidad y voluntad de negociación", pero han reclamado a la dirección un cambio de actitud que permita avanzar hacia un acuerdo que proteja a las personas afectadas.

REDUCE EN 31 PERSONAS LA AFECTACIÓN DEL ERE

Capgemini redujo la semana pasada en 31 trabajadores la afectación del ERE en España, que ahora alcanzará a un máximo de 717 personas, frente a las 748 salidas iniciales, lo que supone una reducción aproximada del 4,1% y una incidencia cercana al 6,5% de la plantilla, compuesta por alrededor de 11.000 personas.

El proceso, que afectará a siete centros de trabajo (Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz), se centra mayoritariamente en trabajadores sin proyecto..

Según informó en un comunicado la sección sindical de CCOO-Capgemini, la quinta jornada de negociación del despido colectivo concluyó con avances "parciales" en las condiciones para la plantilla.

En este contexto, la empresa planteó una indemnización de entre 20 y 30 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades según el tramo, una propuesta que el sindicato rechazó por considerarla "insuficiente".

Así, el sindicato consideró que la propuesta actual de la dirección todavía dista de los objetivos mínimos necesarios para garantizar una protección adecuada.

En este sentido, la sección sindical sostuvo que cualquier acuerdo debe partir, como mínimo, de las indemnizaciones equivalentes al despido improcedente, esto es, entre 33 y 45 días por año trabajado y un máximo de entre 24 y 42 mensualidades.

En cuanto al escudo social, CCOO consiguió ampliar los colectivos excluidos del ERE al incorporar, a los supuestos ya aceptados, la protección de parejas --para evitar que el despido afecte a ambos miembros-- y de personas trabajadoras con una discapacidad igual o superior al 33%.

En cuanto a la voluntariedad, la dirección mantuvo el derecho de veto y ofreció primas de adhesión por tramo de edad que oscilan entre 5.000 y 8.000 euros, cuantías que CCOO consideró también "insuficientes" para reducir las salidas forzosas.

No obstante, el sindicato mantuvo su firme posición de excluir también a quienes tengan a su cargo menores con una discapacidad superior al 50%.

Entre los compromisos alcanzados destacaron el cómputo de la edad actuarial con la edad cumplida durante todo 2026; la ampliación del convenio especial con la Seguridad Social, extendiendo la cotización hasta los 63 años para el tramo de 55 a 62 años; y beneficios adicionales como la prórroga del seguro médico durante tres meses, la inoperatividad de los pactos de no competencia y un servicio 'premium' de 'outplacement'.