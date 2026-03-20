Sindicatos pactan una subida salarial de hasta el 11% en Paradores y blindan el sueldo base frente al SMI

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La representación sindical de Paradores, integrada por CSIF, CCOO y UGT, ha alcanzado un acuerdo económico con la dirección de la hotelera pública Paradores que garantiza una subida salarial de hasta el 11% para 2027.

El pacto, que unifica la postura de las tres organizaciones, logra equiparar el sueldo base de toda la plantilla al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mediante incrementos lineales, asegura el cobro del 100% de la primera baja laboral sin descuentos y establece una mesa de negociación para trasvasar la prima de producción al salario fijo.

Según han informado las organizaciones sindicales, el compromiso económico permite que el sueldo base de los trabajadores se iguale al SMI, aumentando de forma lineal en todos los niveles de la compañía. Asimismo, se ha blindado el complemento de las camareras de pisos, garantizando que este no será absorbido por las futuras subidas del salario mínimo.

Otro de los beneficios alcanzados es la incorporación al convenio del Incentivo de Responsabilidad de Departamento (IRD), una mejora que a partir de ahora no estará vinculada al cumplimiento de objetivos.

Además, ante la negativa de la empresa a las propuestas iniciales de cambio retributivo, los sindicatos aseguran que han forzado la creación de una mesa de trabajo para desarrollar un nuevo sistema. El objetivo es reducir el peso de la prima de producción para trasladarlo al salario fijo, una medida que mejora la propuesta original de Paradores y que asegura que ningún centro se vea perjudicado económicamente.

MEJORAS SOCIALES Y NEGOCIACIÓN DE CIERRES.

En el ámbito de la protección social, el acuerdo contempla el abono del 100% de la primera baja laboral, eliminando el descuento salarial de los tres primeros días que se venía aplicando hasta la fecha.

Por otro lado, frente a la iniciativa de la dirección de implantar en convenio el cierre vacacional de aquellos paradores con pérdidas recurrentes, los sindicatos han logrado que cualquier medida de este tipo deba ser negociada y acordada obligatoriamente con los Representantes Legales de las Personas Trabajadoras (RLPT) en cada centro afectado.

Las tres organizaciones sindicales (CSIF, CC.OO. y UGT) han anunciado que volverán a reunirse con la dirección de la empresa la próxima semana en Tordesillas (Valladolid) para cerrar los artículos pendientes y pulir la redacción final de los acuerdos alcanzados.