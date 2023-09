SIX nombra a Bjorn Sibbern como director global de Exchanges y miembro del Comité de Dirección

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

SIX, el operador de las Bolsas suiza y española, ha nombrado a Bjorn Sibbern como director global de la unidad de negocio de Exchanges y miembro del Comité de Dirección. Sibbern, que asumirá el cargo el próximo 1 de enero, será responsable tanto de las Bolsas de Suiza y España en SIX, como de la Bolsa digital SDX, ha informado este jueves la compañía.

Sibbern, nacido en Dinamarca, sustituirá así a Christoph Landis, quien ha dirigido el negocio de Exchanges de SIX de manera interina desde febrero de 2023. Landis regresará a su función anterior como director de Tecnología y miembro del Comité de Dirección de SIX.

Con más de dos décadas de experiencia en los mercados de capitales, Sibbern es actualmente vicepresidente ejecutivo y presidente de Mercados Europeos en Nasdaq. En este cargo, lidera los mercados y las Bolsas de Nasdaq en las regiones nórdicas y bálticas. También es responsable de trading, listing, compensación, liquidación y datos en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islandia y las naciones bálticas.

Con anterioridad, fue vicepresidente ejecutivo de Global Information Services (GIS) en Nasdaq, con sede en Nueva York, y anteriormente dirigió el negocio de Materias Primas Globales de Nasdaq y fue presidente de la Bolsa de Copenhague de Nasdaq. Al principio de su carrera, gestionó los Mercados de Acciones y Derivados nórdicos de Nasdaq.

"Me complace que Bjorn, un profesional experimentado y muy conectado en los mercados de capitales, se una a SIX en un momento tan emocionante en el desarrollo de la compañía. Tenemos plena confianza en que será fundamental para impulsar el continuo avance del negocio bursátil de SIX, y hará una contribución sustancial a la estrategia de crecimiento general de la empresa", ha subrayado Jos Dijsselhof, consejero delegado de SIX.