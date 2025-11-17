Solaria dispara su beneficio un 148% a septiembre, hasta 141,6 millones, y prevé superar objetivo de Ebitda

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grupo Solaria obtuvo un beneficio neto de 141,66 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 148% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, impulsado por la entrada en operación de nuevas plantas y la optimización de costes financieros, informó la compañía.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo de renovables se situó a cierre de septiembre en los 230,68 millones de euros, lo que supone un aumento del 75% frente a hace un año.

Así, de cara al cierre del ejercicio, Solaria prevé superar su objetivo de Ebitda de 250 millones de euros, impulsada por el crecimiento internacional, la hibridación solar-baterías y la consolidación de su negocio de centros de datos.

Durante los nueve primeros meses de 2025 los ingresos de Solaria alcanzaron los 258,91 millones de euros, elevándose un 65% con respecto al mismo periodo de 2024.

El importe neto de la cifra de negocios del grupo ascendió a 129,97 millones de euros hasta septiembre, lo que supone una bajada del 4% respecto al mismo periodo del año anterior, debido, principalmente, al descenso de producción (-5%) con respecto el mismo periodo del ejercicio anterior.

Por su parte, la partida de otros ingresos de explotación de la compañía alcanzó los 128,94 millones de euros en el periodo, con un incremento del 479% respecto al mismo periodo del año anterior, debido, principalmente, a la operación de entrada en el accionariado de la filial del Grupo Generia Land del fondo Stonepeak con un 50%.

De esta manera, el grupo mantiene una sólida posición financiera, con una deuda neta de 1.316 millones de euros -4,5 veces Ebtida últimos 12 meses) y un flujo de caja operativo positivo-. Además, continúa con su programa de recompra de autocartera hasta el 10% del capital social que, al cierre del tercer trimestre, ha alcanzado el 2,85%.

El consejero delegado de Solaria, Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga, destacó que la compañía está "cosechando los resultados de una estrategia disciplinada: más generación, más eficiencia y una entrada decidida en nuevos negocios como el almacenamiento y los centros de datos". "Nuestro objetivo es consolidar a Solaria como el operador energético y digital de referencia en Europa", dijo.

3 GW INSTALADOS A CIERRE DE 2025.

En el plano operativo, la compañía de renovables alcanzará los tres gigavatios (GW) instalados a cierre de 2025, con 4,4 GW en operación y construcción.

Entre los hitos más destacados figuran las plantas de Garoña (710 MW), Cataluña (200 MW), Peralveche (150 MW) y Tucana (45 MW), además de la conexión de su primera batería hibridada en España.