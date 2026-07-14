Soltour operará vuelos directos a Cabo Verde desde Madrid, Barcelona y Bilbao durante el verano de 2026

Cabo Verde - SOLTOUR

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Soltour pondrá en marcha una operativa especial de vuelos directos a la isla de Sal (Cabo Verde) desde Madrid, Barcelona y Bilbao durante la temporada de verano de 2026, con el objetivo de reforzar su programación de media distancia y responder a la demanda de destinos de sol y playa.

El turoperador conectará el mercado peninsular con la isla caboverdiana mediante tres rutas semanales desde distintos puntos de España.

Desde Madrid, los vuelos despegarán todos los martes entre el 30 de junio y el 1 de septiembre de 2026; desde Barcelona, las salidas serán los sábados, del 20 de junio al 29 de agosto; y desde Bilbao, la operativa se desarrollará los jueves entre el 25 de junio y el 3 de septiembre.

Según la compañía, esta planificación busca facilitar el acceso al destino desde diferentes comunidades autónomas mediante conexiones directas, reduciendo los tiempos de desplazamiento hasta el aeropuerto de origen y favoreciendo las estancias semanales durante la temporada alta.

La programación se centra en la isla de Sal, uno de los principales destinos turísticos de Cabo Verde, que concentra buena parte de la oferta vacacional del archipiélago por sus playas y condiciones climáticas.

El director comercial de Soltour, Luis Santos, ha señalado que la estrategia de la compañía pasa por ampliar el acceso directo al destino desde tres aeropuertos españoles y ofrecer a las agencias de viajes una alternativa de media distancia con salidas programadas en diferentes días de la semana.