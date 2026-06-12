SpaceX debuta a 150 dólares, con una subida del 11%

Archivo - FILED - 01 December 2020, Berlin: Elon Musk, head of space company SpaceX and Tesla CEO, arrives at the Axel Springer Award ceremony. Photo: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-pool/dpa - Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de SpaceX han marcado un primer precio de 150 dólares en su debut este viernes en el Nasdaq, tras más de dos horas de ajustes en la negociación, lo que representa una subida del 11,1% en relación con los 135 dólares por acción fijados en la oferta inicial para saltar al parqué.

El precio inicial finalmente marcado por las acciones de SpaceX se sitúa así por debajo de las expectativas al comienzo de la jornada, que apuntaban a un debut en 175 dólares, con una subida próxima al 30%, aunque a los pocos minutos de fijar el primer precio la valoración de las acciones de la compañía llegaba a alcanzar los 163 dólares, un 20,7% más que el precio de la OPV.

A un precio de 150 dólares por acción marcado en su debut bursátil, la valoración de la compañía fundada y dirigida por Elon Musk alcanzaría una capitalización de 1,97 billones de dólares (1,70 billones de euros).

Asimismo, con la revalorización experimentada por las acciones de SpaceX en su debut bursátil, Elon Musk se confirma como la primera persona en alcanzar un patrimonio superior al billón de dólares (866.000 millones de euros).

"Si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, habría pensado: ¡Qué locura!", ha reconocido Musk este viernes en la ceremonia de toque de campana previa a la apertura del Nasdaq, donde ha confesado que inicialmente pensaba que el proyecto tenía "menos del 10% de posibilidades de éxito".

"Si no lo hacemos, si no hay una nueva empresa que se adentre en el espacio, nunca seremos una civilización verdaderamente espacial", ha afirmado al referirse a la posibilidad de impulsar la vida multiplanetaria, "para crear Star Trek" y convertir en realidad los emocionantes futuros de ciencia ficción que leímos.

"De eso se trata SpaceX: de sacar la ficción de la ciencia ficción y crear un futuro emocionante. Un futuro para todos", ha asegurado antes de dar comienzo a la sesión del viernes en el Nasdaq.

SpaceX había confirmado ayer un precio de 135 dólares para cada una de los 555,6 millones de acciones de la compañía comercializadas en la oferta pública inicial, lo que permitó a la empresa recaudar 75.000 millones de dólares en un primer momento, aunque las entidades que actuarán como garantes de la transacción podrán vender otros 83,3 millones de títulos, que elevarían el monto de la operación a 86.250 millones de dólares (74.695 millones de euros).

De este modo, SpaceX se ha convertido en la mayor salida a bolsa de la historia, superando ampliamente el registro de la petrolera Saudi Aramco, que en 2019 recaudó 29.400 millones de dólares (25.462 millones de euros).

En la documentación registrada ante la SEC previamente al comienzo de la negociación de sus acciones, SpaceX advertía de que Elon Musk poseerá aproximadamente el 91,6% de las acciones ordinarias de Clase B en circulación, así como el 82,4% del poder de voto total (o el 82,3% si los suscriptores ejercen su opción), por lo que la compañía será considerada una "empresa controlada" según las normas de gobierno corporativo de Nasdaq y Nasdaq Texas.

Además, SpaceX anticipaba que no prevé declarar ni pagar dividendos en efectivo a los titulares de las acciones ordinarias de la compañía "en un futuro próximo", sino que contempla retener las ganancias futuras, si las hubiere, para financiar el crecimiento del negocio, aunque la futura política de dividendos quedará a discreción del consejo de administración y dependerá de las condiciones vigentes en el momento, incluyendo los resultados de operaciones.