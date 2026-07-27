OHLA logra un contrato de 144,3 millones para construir parte de la Línea 9 del Metro de Santiago de Chile

Logo de OHLA en lo alto de la Torre Espacio (Madrid). - OHLA

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía española de infraestructuras OHLA ha sido seleccionada para ejecutar las obras civiles de piques, galerías y túneles de los subtramos 1C y 1D de la futura Línea 9 del Metro de Santiago de Chile por un importe de 144,3 millones de euros.

Según ha explicado en una nota de prensa, esta adjudicación constituye el mayor contrato obtenido por la empresa en la historia del suburbano de la capital chilena, lo que reforzaría su posición como "uno de los principales actores en el desarrollo de infraestructuras ferroviarias subterráneas" en el país andino.

La actuación contempla la ejecución de 7,6 kilómetros de infraestructura bajo tierra y forma parte del Tramo 1 de la futura Línea 9. Dentro de este ámbito, OHLA ejecutará dos de los principales subtramos de la obra.

Este nuevo proyecto, que se suma al contrato de más de 70 millones de euros obtenido en junio para la construcción de seis nuevas estaciones de la Línea 7, ha permitido a OHLA anotarse 12 intervenciones en el Metro de Santiago que superan los 700 millones de inversión acumulada en proyectos relacionados con la red.

La participación anterior de OHLA en el Metro de Santiago se ha plasmado en las líneas 2, 3, 4, 6 y 7, incluida la construcción de estaciones como Plaza Egaña, Dorsal, Gruta Lourdes, Blanqueado y Lo Prado, así como numerosos tramos de túneles, galerías y piques asociados a la expansión del suburbano metropolitano.