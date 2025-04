Spenger (Masorange), sobre la posible salida a Bolsa de la teleco: "No es el momento para esta discusión"

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Masorange, Meinrad Spenger, se ha referido este jueves a las informaciones que apuntan a la posibilidad de la salida a Bolsa de la compañía en 2026 y ha afirmado que "no es el momento para esta discusión ni para preparar esta posible salida".

"No me preocupa ni me ocupa ahora mismo. Llevamos solo un año en este proyecto --la teleco comenzó a operar el 26 de marzo de 2024--, como líder en el mercado español en términos de clientes, de innovación y de muchas otras cosas y queremos seguir en este proyecto todavía un tiempo. Ahora mi rol no es crear rumores, mi rol es hacer la compañía 'fit for IPO'", ha destacado el directivo en el marco del foro 'Wake Up Spain' organizado por el diario 'El Español'.

En ese sentido, en cuanto a "hacer la compañía 'fit for IPO'", Spenger se refiere a seguir haciendo que la teleco --fruto de la fusión de Orange y de MásMóvil en España-- crezca en clientes, ingresos y rentabilidad, así como a continuar con el proceso de reducción de deuda para preparar la empresa para una eventual salida a Bolsa.

De hecho, uno de los requisitos contemplados en el acuerdo de fusión para iniciar un proceso de salida a Bolsa es que la ratio de deuda neta sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda) se sitúe por debajo de 3,5 veces (ahora está en 4,5).

No obstante, Spenger ha recordado que MásMóvil cotizó entre 2014 y 2020 con "muy buena experiencia". "Si los accionistas deciden volver a Bolsa, bienvenidos sean, nosotros encantados. Pero no es el momento ni para esta discusión ni para nosotros para preparar esta posible salida", ha recalcado.

Esta misma semana trascendió que los fondos de capital riesgo presentes en Masorange han empezado a tantear la posibilidad de sacar a Bolsa la compañía y que han iniciado conversaciones preliminares en ese sentido.

La posibilidad de sacar a Bolsa la empresa está recogida en el acuerdo de fusión, pero esta opción cuenta con un periodo de bloqueo de 24 meses a contar desde el comienzo de las operaciones de la teleco, es decir, hasta finales de marzo de 2026.

Acerca de esta opción, Spenger durante la presentación de la teleco hace ya un año que las cifras de la compañía le permitirían cotizar en el Ibex 35.

Las informaciones publicadas esta semana apuntan que los fondos propietarios de MásMóvil --KKR, Cinven y Providence Equity Partners-- han comenzado diálogos preliminares en torno a las opciones para MasOrange, incluida la salida a Bolsa en España en 2026, si bien hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión.

En este contexto, el acuerdo de la fusión también recoge la posibilidad de que Orange adquiera una posición de control de MasOrange con la compra de un 1% adicional.

De hecho, esa opción puede concretarse tras un periodo de bloqueo de 24 meses a contar desde que la 'joint venture' comenzó a operar, es decir, a finales de marzo de 2026, cuando también se abrirá la opción de que MasOrange salga a Bolsa.

La fusión de Orange y MásMóvil en España, una operación valorada en casi 19.000 millones de euros, ha dado lugar a la mayor compañía de telecomunicaciones del país por volumen de clientes, por delante incluso de Telefónica.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), MasOrange terminó el pasado enero con 25,64 millones de clientes en el segmento móvil, lo que supone una cuota de mercado del 41,74%, seguida de Movistar (26,32%), Vodafone España (19,12%), Digi (10,03%) y los operadores móviles virtuales (2,78%).

En cuanto a fibra óptica hasta el hogar (FTTH), MasOrange cerró el primer mes del año con 6,68 millones de líneas, lo que supone una cuota de mercado en este segmento del 40,32%, mientras que Movistar se situó en segunda posición con 5,62 millones de líneas y una cuota de del 33,94%, seguida de Digi, con 1,99 millones de líneas y una cuota del 12,06% y Vodafone España, que cerró el mes con 1,49 millones de líneas (9% de cuota).