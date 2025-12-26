El oro y la plata marcan nuevos máximos históricos

Evolución del precio del oro - EPDATA

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cotización del oro y la plata prosigue su escalada este viernes, festivo en la mayor parte del Viejo Continente, impulsados por las compras de bancos centrales, las tensiones geopolíticas y la perspectiva de más bajadas de tipos en Estados Unidos, lo que debilita al dólar en sus cruces con las principales monedas e incentiva la compra de metales preciosos y materias primas básicas.

En el caso del oro al contado, que el pasado miércoles superaba por primera vez el umbral de los 4.500 dólares por onza, en la sesión del viernes seguía escalando a nuevos máximos y llegaba a cotizar a un precio récord de 4.531,24 dólares, con una revalorización diaria de más del 1% y acumulando así una subida superior al 72% en lo que va de año.

Además del oro, el precio de la plata aceleraba su particular 'rally' con una subida del superior al 5% respecto de la sesión anterior, hasta alcanzar un nuevo récord de 75.485 dólares por onza, con lo que su precio sube ya alrededor de un 150% en 2025.

De su lado, los futuros del platino llegaban a anotarse una subida de más del 10%, alcanzando un máximo intradía de 2.475,85 dólares. La revalorización del metal en lo que va de año ronda así el 170%.