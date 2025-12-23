StepStone entra en el accionariado de la socimi Helios con una participación indirecta del 14,4%

Archivo - Helios y Lar España culminan el proceso de fusión inversa. - HELIOS RE SOCIMI - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

StepStone Real Estate, la división inmobiliaria de la firma global de inversión en mercados privados StepStone Group, se ha convertido en accionista indirecto de la socimi Helios (antes Lar España), con una participación del 14,4%.

Según ha comunicado a BME Scaleup, mercado en el que cotiza, ha sido la sociedad SRE Ronaldo Holdings, con sede en Luxemburgo, la que ha llevado a cabo esta inversión a través de StepStone.

Se trata de una participación indirecta, puesto que esta sociedad ha adquirido a Hines un 65,34% del vehículo a través del cual este fondo tiene una participación del 66,94% en Helios.

No obstante, la base de accionistas significativos de la socimi permanecerá inalterada y no se producirán cambios en el control, el gobierno corporativo ni la estrategia de la compañía, según ha informado Helios en un comunicado.

"Esta operación se enmarca en las prácticas habituales del mercado secundario y de coinversión. La compañiía continúa centrada en la gestión activa de centros comerciales dominantes y parques comerciales, con un enfoque a largo plazo orientado a generar valor sostenible para inversores, operadores y comunidades locales", ha explicado su presidenta, Vanessa Gelado.

"Esta inversión representa la continuidad del enfoque de StepStone en invertir en oportunidades inmobiliarias de alta calidad en España, donde la firma esta expandiéndose a través de múltiples estrategias, incluidas secundarias, recapitalizaciones, coinversiones y el despliegue de capital primario en fondos españoles", ha añadido la socia de StepStone Real Estate, Laia Massague.

Helios cuenta con una cartera compuesta por 10 activos inmobiliarios, entre los que se incluyen 7 centros comerciales (Lagoh en Sevilla, Portal de la Marina en Alicante, Ànec Blau en Barcelona, El Rosal en Ponferrada o As Termas en Lugo, entre otros) y 3 parques de medianas superficies (VidaNova Parc en Valencia, Megapark en Barakaldo y Abadía en Toledo).