El sueldo familiar debe superar los 2.500 euros mensuales netos para adquirir una vivienda tipo, según Accumin

El sueldo familiar supera los 2.500 euros mensuales netos para adquirir una vivienda tipo, según Accumin. - ACCUMIN

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El salario familiar debe superar los 2.500 euros mensuales netos para poder comprar con hipoteca una vivienda tipo de 100 metros cuadrados hasta en 14 de las 60 ciudades españolas, según ha informado este miércoles Accumin Intelligence en un comunicado.

Así lo ha revelado el estudio de Accumin que ha analizado el sueldo neto necesario para comprar una vivienda tipo en las 50 capitales españolas y otras diez ciudades relevantes por población y volumen de compraventa.

Con respecto al análisis por segmentos, San Sebastián (con un salario necesario de 5.074 euros), Madrid (4.574 euros) y Barcelona (4.485 euros) han encabezado la lista de mayores salarios requeridos.

En la misma línea, les siguen otras ciudades circundantes como L'Hospitalet (2.896 euros), Getafe (2.950 euros), Badalona (2.705 euros), Móstoles (2.580 euros) y Alcalá de Henares (2.566 euros).

Las provincias del Mediterráneo ha mostrado dos realidades paralelas, ya que, por un lado, han destacado ubicaciones de atracción de demanda extranjera, como Marbella (3.532 euros), Palma de Mallorca (3.477 euros) o Benidorm (2.813 euros), donde los precios aumentan desligándose de la capacidad de compra de la población local.

Por otro lado, se han situado las localizaciones con menor presión de demanda internacional, como Castellón (1.338 euros), Almería (1.727 euros) o Murcia (1.526 euros).

Finalmente, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia han concentrado las 15 ciudades "más asequibles" del estudio, con Zamora (1.279 euros), Lugo (1.322 euros), Ciudad Real (1.323 euros) y Palencia (1.339 euros), que han compuesto el mapa de la "España accesible".