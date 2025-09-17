Suena Energy asegura 8 millones en una 'Serie A' para escalar su plataforma de 'trading' impulsada por IA

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Suena Energy, empresa tecnológica especializada en optimización algorítmica y comercialización de sistemas de almacenamiento de energía y energías renovables, ha cerrado con éxito una ronda de financiación 'Serie A' de 8 millones de euros para escalar su plataforma de trading impulsada por inteligencia artificial (IA).

En concreto, la ronda ha sido liderada por la compañía energética neerlandesa Eneco, a través de su brazo inversor Eneco Ventures, y acompañada por el fondo de capital impacto 4impact capital.

También han participado los inversores actuales InnoEnergy, J.O.S.S., Santander y Energie 360°.

Con este nuevo capital, Suena Energy busca reforzar su posición en el mercado en rápido crecimiento del almacenamiento energético, poniendo foco en su expansión internacional, la escalabilidad de su modelo de negocio y la optimización de proyectos de almacenamiento en co-ubicación con activos renovables.

La plataforma 'Energy Trading Autopilot', desarrollada por Suena Energy, permite gestionar de forma automática y con inteligencia artificial la compra y venta de energía en todos los mercados eléctricos y de servicios de balance.