El supermercado, primera opción para hacer las compras de las celebraciones navideñas por su calidad-precio

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El supermercado se consolida como la primera opción de los españoles a la hora de hacer las compras para las celebraciones navideñas, gracias a la relación calidad-precio y por la experiencia de compra que ofrecen, según los datos de la séptima edición del 'Informe sobre las compras de alimentos para las celebraciones navideñas en España', elaborado por Aldi.

En concreto, los principales motivos para apostar por los supermercados son la relación calidad-precio, según reconoce el 57% de los encuestados, así como por la comodidad a la hora de hacer la compra (46%).

El informe destaca que las marcas propias también están ganando relevancia en este contexto, ya que ocho de cada 10 consumidores las eligen, atraídos sobre todo por su precio (47%) y por la variedad de productos (22%) que encuentran en los lineales.

De esta forma, los españoles para estos días festivos buscan en sus productos una buena relación calidad-precio (60%) y productos de calidad (57%). Además, el precio sigue siendo determinante ya que un 42% asegura que si un producto no se ajusta al presupuesto, directamente no lo compra.

Así, el informe refleja que el presupuesto para estas fiestas navideñas se mantendrá estable respecto a 2024, ya que siete de cada 10 asegura que no modificarán su gasto. Más de la mitad destinará más de 300 euros a regalos, comida, celebraciones y decoración y dentro de este presupuesto, los regalos (48%) y la comida (43%) concentran la mayor parte del gasto, mientras que el resto se reparte entre actividades, decoración y donaciones solidarias.

En este contexto, Aldi ha destacado el alza y la apuesta por su gama Special, la línea que presentan en Navidad con más de 150 productos gourmet y que este año incluye más de 50 novedades, y que ha aumentado un 64% en ventas en los últimos tres años.

"En Aldi creemos que, como parte de la distribución, nuestro papel es hacer que disfrutar de estas fechas sea sencillo. Por esto trabajamos para que esas opciones de calidad y buen precio sean accesibles para todos, con productos como nuestra gama Special, con más de 150 artículos y más de 120 por debajo de cinco euros", ha asegurado la directora de comunicación de Aldi España, Silvia Segarra.

En el contexto económico actual, el informe revela que la mayoría de los hogares planifica sus compras con antelación para mantener este equilibrio en el gasto. De hecho, un 89% reconoce utilizar alguna estrategia para organizarse y disfrutar de estas fiestas de manera equilibrada.

Así, las más comunes son aprovechar ofertas y descuentos (66%) y planificar los menús con antelación (48%), mientras que uno de cada cuatro hogares recurre a las marcas propias como una forma de ahorrar en sus compras.