Los supermercados acumulan 110 millones de sobrecoste de energía desde que comenzó la guerra de Oriente Medio

Archivo - Carro de la compra en un supermercado. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los supermercados españoles acumulan 110 millones de sobrecoste de energía desde que comenzó la guerra de Oriente Medio, en un contexto de inflación generalizada, según la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que cuenta entre sus asociados con Mercadona, Lidl, Dia, Ahorramas o Aldi, entre otras cadenas.

En el mes de agosto, la inflación general en España alcanzó el 4,3%, impulsada fundamentalmente por los carburantes. De hecho, el transporte ha sido uno de los sectores más inflacionistas: la variación anual subió más de tres puntos, hasta el 9,5%, la más alta desde agosto de 2022.

A pesar del repunte en el precio en los alimentos que se ha producido en el mes de agosto, -con una tasa anual del 2,3%, lo que supone siete décimas por encima de la del mes anterior, que se vincula a factores de costes de la energía y climáticos-, la inflación alimentaria se mantiene dos puntos por debajo del IPC general. De hecho, en junio registró su tasa interanual más baja desde principios de 2025.

"El esfuerzo de absorción de costes para moderar los precios al consumidor por parte de los supermercados se refleja en la máxima contención de los PVPs, a pesar del encarecimiento del combustible, la electricidad, los fletes y determinadas materias primas que repercuten en la producción, transformación y distribución de alimentos y otros artículos básicos", han señalado desde Asedas, que destaca el "gran impacto" que están sufriendo los productos que tienen una importante dependencia del plástico, especialmente a través de los envases.

Por lo tanto, según la patronal, el mercado español de la distribución alimentaria continúa mostrando su fortaleza como "dique de contención" frente a la inflación "gracias a su alta competitividad".

Según Asedas, el encarecimiento de los precios de alimentación supone para las empresas perder competitividad, cuota de mercado y márgenes. De hecho, en periodos de inflación alta -como el sufrido en el año 2022-2023-, los márgenes de las empresas registraron sus índices más bajos de los últimos años -un 1,85% en 2022-, según recoge el informe de Distribución Alimentaria de Proximidad de Asedas y Retail Data 2025.