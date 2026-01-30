Swatch gana 3,3 millones en 2025, un 98,4% menos, pero mantiene el dividendo y prevé un buen desempeño en 2026

Archivo - Logo de Swatch en una de sus tiendas en Alemania. - Peter Kneffel/dpa - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Swatch Group se anotó un beneficio neto atribuido de 3 millones de francos suizos (3,3 millones de euros) en 2025 un 98,4% menos que las ganancias de 193 millones de francos (210,9 millones de euros) del año pasado, según las cuentas presentadas este viernes.

Las ventas netas retrocedieron un 3,8%, hasta los 6.280 millones de francos (6.861 millones de euros). Por desglose, los ingresos de relojes y joyas bajaron un 7,5%, hasta los 5.934 millones de francos (6.483 millones de euros), mientras que los de sistemas electrónicos avanzaron un 8,8% para quedarse en los 359 millones de francos (392,2 millones de euros).

De su lado, el sumatorio de gastos en los que incurrió la multinacional ascendió a 6.145 millones de francos (6.713 millones de euros), un 4,4% menos.

El consejo de administración de Swatch ha mantenido el dividendo a repartir de 0,9 francos (0,98 euros) por acción nominativa y de 4,5 francos (4,92 euros) por cada título al portador.

La empresa ha destacado que el desempeño observado desde la segunda mitad de 2025 y que parece estar continuando en el arranque de este año posibilitará un "crecimiento sustancial" de todas las áreas de negocio en 2026. Así, se prevé que se reduzca "masivamente" la capacidad productiva actualmente ociosa.