Técnicas Reunidas debuta en Suecia con un contrato de una planta de combustibles sintéticos para aviación

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MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Técnicas Reunidas se ha adjudicado el contrato de ingeniería de diseño (FEED) para el desarrollo de una planta a escala industrial de combustible sintético sostenible para aviación (e-SAF) que Alby PtX tiene previsto construir en la localidad de Alby, en el municipio sueco de Ange, lo que supone la entrada de la empresa española en el país europeo.

Esta construcción está diseñada para producir alrededor de 66.000 toneladas de e-SAF al año mediante un proceso 'Power-to-Liquid' que transformará electricidad renovable, agua y dióxido de carbono capturado en e-SAF, según un comunicado.

En virtud del contrato FEED, Técnicas Reunidas se encargará de la integración de la ingeniería de todo el proceso de producción. Tal y como ha destacado la empresa, el hidrógeno verde, producido mediante electrólisis, servirá como producto intermedio clave.

"El proceso incluye la conversión inversa de agua y gas (eRWGS), la síntesis de Fischer-Tropsch, el enriquecimiento de hidrocarburos y las unidades de tratamiento asociadas. Además, el diseño incorpora un sistema de reciclaje de nafta para maximizar la utilización del carbono, la eficiencia global del proceso y el rendimiento de la producción de e-SAF", ha explicado, además.

En palabras de su director comercial de Track&Services, Gonzalo Pardo, esta adjudicación refuerza la posición de la compañía como empresa "líder" en ingeniería y construcción en el sector de la transición, además de consolidar "aún más" su creciente cartera de proyectos de combustibles sostenibles, hidrógeno y 'Power-to-X' en Europa.

Para el miembro del consejo de Alby PtX y CEO of Norsk e-Fuel, Lars Bjorn Larsen, la selección de Técnicas Reunidas supone un "hito clave" para avanzar en el proyecto Alby hacia una decisión final de inversión.

El contrato ahora firmado supone el primer paso hacia la posterior preparación de un contrato EPC ('engineering, procurement and construction'), lo que permitirá a la firma española llevar a cabo la ingeniería, la adquisición, la construcción, la puesta en marcha y el arranque de la planta una vez que Alby PtX haya tomado una decisión final de inversión (FID) positiva.

Este proyecto, además, se inscribe en uno de sus principales ejes del Plan Estratégico Salta, que es el reforzamiento de la obtención de contratos centrados en servicios de ingeniería y gestión de proyectos.

En el conjunto de 2026, Técnicas Reunidas alcanzará adjudicaciones de proyectos de este tipo por importe de cerca de 400 millones de euros, lo que le permitirá confirmar su objetivo de llegar a los 500 millones de ingresos por el desarrollo de estas actividades en 2028.