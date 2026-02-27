Técnicas Reunidas gana 156 millones de euros en 2025, un 75% más, y confirma que repartirá dividendo del 30%

Archivo - Instalaciones de Técnicas Reunidas - INSTALACIONES DE TÉCNICAS REUNIDAS - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Técnicas Reunidas obtuvo un beneficio neto de 156,4 millones de euros en 2025, cifra un 75% superior a la de 2024, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado neto de explotación (Ebit) de Técnicas Reunidas se situó en 291,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 61% con respecto al año anterior, con un margen Ebit sobre ventas del 4,5%, por encima del 4,1% de 2024.

La compañía ha destacado que el Ebit del cuarto trimestre de 2025 batió récord, al alcanzar los 86,6 millones de euros, "el nivel más alto jamás alcanzado en términos trimestrales" y un 74% superior al del mismo periodo de 2024.

Las ventas de Técnicas Reunidas ascendieron a 6.465,9 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 45% con respecto a 2024. Sólo entre octubre y diciembre, las ventas totalizaron 1.869,5 millones de euros, con un incremento del 52% con respecto al cuarto trimestre de 2024.

Las ventas del negocio de servicios de Técnicas Reunidas se situaron en 254 millones de euros en 2025, con lo que ya representan la mitad del objetivo fijado para 2028.

La cartera de la compañía sumaba 10.553 millones de euros a cierre de 2025, mientras que las adjudicaciones alcanzaron los 5.060 millones de euros.

Técnicas Reunidas ha confirmado que repartirá un dividendo del 30% con cargo a los resultados del año 2026.

De cara a este año, la empresa prevé alcanzar unas ventas de más de 6.500 millones de euros, un Ebit de más de 325 millones y un margen Ebit superior al 5%.

