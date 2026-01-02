Técnicas Reunidas lanza TR Power para impulsar su negocio energético y facturar 1.000 millones anuales

Archivo - Sede de Técnicas Reunidas - TÉCNICAS REUNIDAS - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Técnicas Reunidas ha lanzado TR Power, una nueva filial destinada a dar un fuerte impulso a las actividades que actualmente desarrolla en el sector de la energía y con la que prevé alcanzar una facturación anual de 1.000 millones de euros, en el marco del desarrollo de su plan estratégico 'Salta', según ha informado este viernes la compañía en un comunicado.

La creación de esta filial, que se materializará jurídicamente mediante la asignación de la totalidad de los activos y recursos humanos vinculados a esta unidad de negocio, tiene como objetivo dotar a esta actividad de una mayor autonomía y visibilidad, con el fin de facilitar el acceso a las oportunidades de crecimiento que ofrece este mercado.

La nueva empresa estará especializada en la ejecución de proyectos de ciclo combinado basados en turbinas de gas, apoyándose en el sólido posicionamiento que Técnicas Reunidas posee en este sector, en el que opera desde la década de 1970.

Desde entonces, la compañía ha abordado la ejecución de 27 plantas CCGT en diez países de Europa, Oriente Medio y Norteamérica, de las cuales 16 están plenamente operativas y las once restantes se encuentran en fase de ejecución.

La creación de TR Power se enmarca en las decisiones adoptadas por Técnicas Reunidas dentro de su plan estratégico 'Salta', presentado en mayo de 2024, que establece un nuevo modelo organizativo basado en cinco unidades de negocio: Ingeniería y Servicios, Energía, Norteamérica, Oriente Medio-Asia Pacífico y Europa-Resto del Mundo.

UN MERCADO EN EXPANSIÓN

Con esta nueva filial, Técnicas Reunidas pretende aprovechar el fuerte crecimiento que se prevé en el mercado energético para los próximos años, según las estimaciones internacionales.

Este aumento estará impulsado, principalmente, por el incremento del consumo energético global, especialmente en regiones donde Técnicas Reunidas cuenta con una presencia consolidada, y, de forma destacada, por la creciente demanda de energía derivada de los nuevos centros de datos.

Actualmente, los principales fabricantes de turbinas de gas -GE Vernova, Siemens Energy, MHI y Ansaldo Energia-, con los que Técnicas Reunidas mantiene relaciones de colaboración desde hace años, producen alrededor de 120 equipos anuales.

Para alcanzar su objetivo de facturación, la compañía calcula que bastará con adjudicarse una media de seis proyectos al año que requieran la instalación de este tipo de equipos.

Técnicas Reunidas considera que, dadas las dimensiones actuales del mercado y sus perspectivas de expansión, sus metas de crecimiento son plenamente realistas. Además, subraya que este tipo de proyectos presenta un perfil de riesgo distinto al de las grandes instalaciones de petróleo y gas que tradicionalmente ejecuta la empresa, lo que refuerza la conveniencia de gestionarlos de forma autónoma y diferenciada.

PROYECTO DE SEGREGACIÓN

Entrando al detalle, Técnicas Reunidas ha aprobado un proyecto común de segregación por el que traspasará a su nueva filial TR Power la parte de su patrimonio vinculada a la actividad de generación de energía eléctrica, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejo de administración de Técnicas Reunidas y el órgano de administración de TR Power redactaron, aprobaron y suscribieron el proyecto común de segregación el pasado 30 de diciembre, quedando igualmente aprobada la segregación por el consejo de administración de la matriz.

El proyecto y la operación serán sometidos ahora a la decisión del socio único de TR Power, sociedad íntegramente participada de forma directa por Técnicas Reunidas.

En virtud de esta segregación, Técnicas Reunidas transferirá "en bloque" a TR Power la parte de su patrimonio afecto a la actividad de generación eléctrica, que constituye una unidad económica autónoma, sin que la sociedad escindida se extinga.

TR Power adquirirá estos activos y pasivos por sucesión universal, asumiendo los derechos y obligaciones ligados a dicho negocio dentro del perímetro del grupo.