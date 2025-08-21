La tecnología de Indra gestionará la nueva red de autobuses eléctricos en Brisbane (Australia)

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad australiana de Brisbane ha puesto en marcha su nueva red de autobuses BRT eléctricos, un paso con el que activa una de las infraestructuras de transporte público más avanzadas del hemisferio sur, cuyo desarrollo tecnológico lleva el sello de Indra.

El proyecto transformará el transporte público local al mejorar la accesibilidad, reducir las congestiones y preparar a la tercera urbe más poblada de Australia para el crecimiento de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2032, destaca la compañía española.

Este hito marca la entrada en operación de los nuevos servicios eléctricos de Brisbane City Council, que se suman a los servicios M1 del Brisbane Metro ya operativos. Ambas redes funcionan bajo una plataforma tecnológica integrada desarrollada por Indra, que centraliza y optimiza la gestión de toda la flota de transporte público, garantizando una operación "segura, sostenible y eficiente".

Según explican expertos de Indra, la "sofisticada" plataforma 'cloud' ofrece una visión integral de toda la red de transporte, que supervisa el servicio, desde puntualidad, regulación, hasta calidad, así como el estado de la infraestructura, desde el tráfico hasta las estaciones.

Gestionada desde el centro de operaciones de Rochedale, Indra destaca que la solución utiliza las últimas tecnologías digitales y técnicas avanzadas de 'business analytics' para monitorizar en tiempo real el tráfico de vehículos eléctricos de gran capacidad, lo que facilita una circulación "ágil y sostenible" en el núcleo urbano de Brisbane.

ECOSISTEMA DIGITAL INTELIGENTE

Basada en la plataforma In-Mova Transit, la tecnología desarrollada por Indra destaca por su "escalabilidad y flexibilidad", diseñada para evolucionar junto con las ciudades y adaptarse a nuevas necesidades de movilidad.

Esta solución permite gestionar de forma integrada toda la flota de Brisbane Metro, que opera de manera intermodal y sin interrupciones a lo largo de 21 kilómetros de vías, empleando vehículos 100% eléctricos con gran capacidad y alta frecuencia de servicio.

Desde la primera etapa, esta infraestructura digital optimiza tanto la circulación como el mantenimiento, incrementando la fiabilidad y mejorando la experiencia del usuario.

Con este modelo, la ciudad australiana da respuesta a los retos de sostenibilidad y eficiencia y establece un nuevo estándar para la movilidad del futuro, apoyada en tecnología de vanguardia y visión estratégica, en palabras de Indra.

Por su parte, con más de 2.500 proyectos en 50 países y presencia en más de 100 ciudades, Indra asegura que se ha consolidado como un socio tecnológico "fundamental" para transformar la movilidad urbana e interurbana y afrontar los retos futuros mediante modelos "sostenibles, intermodales, conectados, inteligentes y seguros".