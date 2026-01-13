Telefónica se alía con OpenAI para ofrecer ChatGPT Plus gratis a los clientes de Movistar durante seis meses

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha firmado un acuerdo con OpenAI para ofrecer de forma gratuita ChatGPT Plus a los clientes de Movistar durante seis meses, según ha informado la teleco en un comunicdo.

"Desde hoy, 13 de enero, los clientes de Movistar pueden acceder durante seis meses, sin coste adicional ni compromiso de permanencia, a ChatGPT Plus, una de las suscripciones de asistente de IA (inteligencia artificial) más avanzadas del mercado, diseñada para la conversación continua, la creación de contenidos y la ayuda en las tareas cotidianas", ha detallado la operadora.

La empresa ha resaltado también que con este acuerdo avanza en su objetivo de proporcionar servicios de valor añadido, así como en su estrategia de acercar el uso de la IA.

ChatGPT Plus es un asistente conversacional avanzado capaz de generar contenido, resolver consultas complejas y contribuir a la creatividad y la productividad personal.

"Además, está diseñado para apoyar tareas como la redacción, el análisis de información, el aprendizaje, la investigación y la asistencia profesional, lo que permite a los usuarios realizar sus actividades de forma más eficiente", ha apuntado Telefónica.

El acceso a ChatGPT Plus por parte de los usuarios se realizará a través del área de cliente en internet o de la aplicación 'Mi Movistar', donde el abonado accederá a un código o enlace único para registrarse en la plataforma de OpenAI para empezar a utilizar la suscripción gratuita de seis meses.