Telefónica se alía con el proveedor tecnológico Mavenir para crear un centro de innovación de IA

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha firmado un memorando de entendimiento con el proveedor tecnológico especializado en el sector telco Mavenir Systems para la creación de un centro de innovación en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), ha informado este jueves la operadora española en un comunicado.

Este laboratorio colaborativo está diseñado para acelerar la integración de la IA en la evolución del 'Core' de la red.

Este 'AI Innovation Hub' servirá como un banco de pruebas real donde se podrán desarrollar, validar y optimizar capacidades avanzadas, como la orquestación autónoma de redes impulsada por IA, servicios intent-based y marcos de monetización habilitados por IA, ha explicado la operadora.

Al emular patrones de tráfico de producción en un entorno controlado, el Hub permitirá a ambas empresas probar y perfeccionar las soluciones de próxima generación antes de su despliegue comercial a gran escala.

"Esta colaboración supone un salto significativo hacia una nueva era de redes de telecomunicación inteligentes, autónomas y autooptimizadas, sistemas que aprenden, anticipan y se adaptan continuamente en tiempo real", ha subrayado la operadora española, que ha añadido que comparte con Mavenir la visión de redefinir el futuro de la evolución de redes impulsada por IA con inteligencia cloud-native e integrada en cada capa de conectividad.

Telefónica ha explicado además que esta iniciativa también representa un "hito transformador" en su camino de convertir su red en una plataforma digital altamente autónoma y consciente de la intención (intent-aware), capaz de comprender intuitivamente las necesidades de la empresa y del consumidor, predecirlas antes de que surjan y traducir esas intenciones en acciones precisas y automatizadas de red.

Esta colaboración, ha añadido, impulsará prácticas líderes en la industria en el ámbito de la IA, seguridad de datos y cumplimiento normativo, al tiempo que impulsará iniciativas conjuntas de marketing, liderazgo técnico y participación activa en foros globales del sector.

"Telefónica y Mavenir darán forma a nuevos modelos de negocio, se alinearán estrechamente con las unidades operativas y acelerarán el desarrollo y lanzamiento de soluciones nativas IA en el core de red, posicionando firmemente a Telefónica a la vanguardia de la innovación en el sector telco, la diferenciación de servicios y la monetización de la próxima generación", subraya la compañía.

Cayetano Carbajo, director de Core, Transporte y Ecosistemas en CTIO (Telefónica) ha destacado que esta colaboración con Mavenir establece "un nuevo referente en el compromiso de Telefónica de liderar la industria en la transformación del core de la red impulsado por IA".

"Al integrar el core de la red y las plataformas de servicios cloud-native de Mavenir con nuestro entorno operativo real, podemos transformar el core de la red y operacionalizar rápidamente los servicios impulsados por IA, listos para su despliegue comercial", ha agregado.

Por su parte, Pardeep Kohli, presidente y consejero delegado de Mavenir, ha apuntado que la plataforma cloud-native de Mavenir es lo que hace real este centro de innovación en IA.

"Con una larga trayectoria de suministro de plataformas core, de voz y mensajería en varias operadoras de Telefónica, aportamos innovación probada y desplegada a escala en entornos productivos. Al exponer estas capacidades de red a través de interfaces abiertas, permitimos que la IA convierta la red en una plataforma de servicios programable, creando una oportunidad única para que Telefónica operacionalice la IA, lance nuevos servicios digitales y empresariales más rápido y abra nuevas fuentes de ingresos", ha resaltado Kohli.