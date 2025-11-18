Telefónica se centra en el medio y largo plazo tras dejarse un 13% en Bolsa después de presentar su plan

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, ha reconocido este martes que la acusada caída bursátil que se produjo tras la presentación del nuevo plan estratégico de la teleco --un 13% hasta el cierre del mercado de este pasado lunes-- era un "escenario previsible" y ha apuntado que la compañía quiere "abstraerse" del impacto inmediato de las "decisiones complejas" adoptadas y mantener una visión a medio y largo plazo.

"Es evidente que la primera recepción ha sido con una caída de la acción (...) Cuando haces un proceso de transformación, tiene implicaciones. Nosotros sabíamos que podía ocurrir, era un escenario previsible", ha reconocido el directivo en una entrevista en el marco de la cuarta edición del foro 'Metafuturo' organizado por Atresmedia.

Una de las medidas contempladas en el nuevo plan estratégico de Telefónica es una reducción a la mitad del dividendo para 2026 (hasta 0,15 euros por título), mientras que la retribución al accionista para 2027 y 2028 estará ligada al desempeño de la compañía y se situará entre el 40% y el 60% del flujo de caja libre.

A ello se suman medidas de eficiencia para recortar hasta 3.000 millones de euros de cara a 2030 (2.300 millones hasta 2028), lo cual incluye la implementación de un expediente de regulación de empleo (ERE) del cual se conocerá la magnitud la semana que viene.

"Cuando coges una compañía y la sometes a una serie de cambios --pensad que Telefónica ha cambiado accionariado, equipos directivos e incluso visión geográfica--, cuando tienes esas transformaciones, hay decisiones complejas que tienes que tomar y tienen su impacto a corto plazo (...) Queremos una empresa que, además de tener foco en el corto plazo --que no se puede dejar de tener por ser una empresa cotizada y porque es relevante--, tenga un foco más fuerte en el medio y largo (plazo). Y eso tiene sus sacrificios y su tiempo transitorio para adaptarse a esa nueva Telefónica", ha explicado.

"El perfil de los inversores te va cambiando y eso tiene esas turbulencias. No quiero quitar valor a lo que pasa en Bolsa porque, evidentemente, cuando llevas muchos años en una empresa cotizada no le puedes quitar valor a lo que te pasa día a día en el índice que vas viendo y los resultados trimestrales, no puedes hacerlo. Pero también hay que intentar abstraerse un poco y mantener tu visión a medio plazo y ser constante", ha agregado.

La cotización de Telefónica al término de la sesión bursátil del pasado 3 de noviembre, el día anterior a la presentación de su nuevo plan, se situaba en 4,29 euros por acción, mientras que al cierre del mercado de este pasado lunes estaba en 3,73 euros por título, lo que supone una depreciación del 13%.

Esta variación supone una reducción de la capitalización bursátil de la teleco cercana a los 3.200 millones de euros desde la presentación de su nueva hoja de ruta.

En torno a las 13.00 horas de este martes, las acciones de Telefónica se situaban en 3,64 euros por acción, lo que supone una caída del 2,41% en comparación con la jornada anterior y del 15% en comparación con la previa a la presentación de su nuevo plan.