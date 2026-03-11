Telefónica compra la consultora tecnológica española Altim por cerca de 30 millones de euros

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra; durante la presentación de los resultados correspondientes al ejercicio 2025, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha culminado este miércoles la adquisición de la consultora tecnológica española Altim, por una valoración total cercana a los 30 millones de euros, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la operación.

Esta es la primera compra en España de la 'teleco' bajo el mandato de Marc Murtra tras su llegada a la presidencia ejecutiva de la compañía en enero del año pasado.

Altim, con sede en Las Rozas (Madrid), ha acompañado desde hace más de 20 años "a más de 300 empresas de todas las industrias en su proceso de transformación y digitalización de su negocio alcanzando así una mayor eficiencia en sus procesos y un mayor control a la hora de tomar decisiones rápidas ante los constantes cambios y disrupciones del mercado".

En este contexto, el catálogo de soluciones de la compañía que dirige Adriana Sola incluye proyectos de implantación de sistemas de gestión basados en tecnología SAP.

SAP, desarrollado por la multinacional alemana del mismo nombre, es un conjunto de aplicaciones de planificación de recursos empresariales que integra en una única plataforma la gestión de áreas como finanzas, compras, logística, recursos humanos o ventas.

Estas soluciones, que se han consolidado como uno de los estándares del mercado en software corporativo, permiten unificar la información crítica del negocio, automatizar procesos y facilitar la toma de decisiones a partir de datos actualizados en tiempo real.

Altim ingresó 14,3 millones de euros en 2024, un 16,3% más que en 2023, cuando su facturación fue de 12,3 millones de euros, según las cuentas publicadas por Informa D&B de Altim Tecnologias de Informacion, la sociedad cabecera de su negocio.

COMPRA DE NETOMNIA

Telefónica y Liberty Global --copropietarios de la 'teleco' VMO2 en el Reino Unido--, junto a Infravia Capital, a través de su 'joint venture' de fibra Nexfibre, han alcanzado un acuerdo para adquirir el 100% del capital social de Netomnia, el segundo mayor operador de fibra del Reino Unido, por 2.000 millones de libras esterlinas (aproximadamente 2.294 millones de euros), según informó el mes pasado la compañía española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta fue la primera gran operación del nuevo plan estratégico de Telefónica, 'Transform & Grow', impulsado por Marc Murtra tras su llegada a la presidencia ejecutiva de la compañía, y que tiene como prioridad crecer en sus cuatro mercados estratégicos --España, Alemania, Reino Unido y Brasil--.

Por su parte, Telefónica continúa avanzando en su proceso de desinversión en Hispanoamérica. En lo que va de 2026 ha completado su salida de Colombia y Chile, operaciones que se suman a las ventas cerradas en 2025 de sus filiales en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador. Solo permanecen pendientes Venezuela y México.