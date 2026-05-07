Telefónica crea una plataforma para construir espacios de datos multisectoriales

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica, en el ensanche de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, a 6 de septiembre de 2023, en Madrid (España). Las acciones de Telefónica subían un 3% a las 9.14 horas, hasta los 3,863 euros por título, de - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Telefónica, a través de su unidad de negocios digitales Telefónica Tech, ha lanzado una plataforma tecnológica y un centro demostrador dirigidos a crear Espacios de Datos multisectoriales, lo que le ha llevado a avanzar en su compromiso por ofrecer más y mejores servicios para el cliente, según ha informado este jueves la 'teleco' en un comunicado.

El proyecto, denominado 'Telefónica DataSphere: Impulsando la Competitividad y Soberanía de Datos en Ecosistemas Multisectoriales', se presenta en Advanced Factories, un evento de referencia en el sector industrial que se celebra estos días en Barcelona.

Telefónica ofrece una plataforma preparada para el intercambio de datos estructurados (estáticos y en tiempo real) entre organizaciones y para integrar servicios asociados a los mismos: desde la visualización y la analítica de la información mediante dashboards e informes hasta modelos entrenados de inteligencia artificial y machine learning para mejorar la capacidad predictiva y la toma de decisiones.

La compañía también pondrá en marcha un centro demostrador en el que se podrán construir varios espacios de datos, bajo una gobernanza y tecnología comunes, para probar pilotos y casos de uso.

Su objetivo es crear un entorno en el que el propietario del dato mantenga su soberanía (es decir, la plataforma habilita el acceso a la información en origen, no la tiene descargada) y pueda gestionar los contratos de acceso y uso para garantizar la seguridad, beneficiándose al mismo tiempo de la interoperabilidad y de unas normas compartidas.

El director de IoT de Telefónica Tech, Darío Cesena, ha asegurado: "En Telefónica seguimos innovando para ofrecer más y mejores servicios con el propósito de convertirnos en la mejor vía de acceso de los ciudadanos, empresas y administraciones públicas a las tecnologías digitales. Nuestra plataforma y nuestro centro demostrador permiten a los distintos actores compartir datos de forma segura, trazable y conforme a normativa, sin perder el control sobre sus activos, respetando la soberanía y facilitando una colaboración ágil, escalable y gobernada. En definitiva, proporcionamos a las organizaciones un entorno fiable para extraer valor del dato sin comprometer su integridad ni su uso responsable".

BENEFICIOS DE LA PLATAFORMA

La plataforma de Telefónica cumple con la soberanía del dato al estar basada en una arquitectura federada que permite el intercambio de información sin necesidad de centralizarla, garantizando en todo momento que cada participante mantiene el control sobre sus propios datos.

En concreto, su diseño promueve la confianza entre los distintos actores y la escalabilidad a múltiples negocios al adaptarse a los estándares, requisitos y especificidades de cada sector.

Asimismo, garantiza la seguridad y la gobernanza del dato con herramientas avanzadas de control de acceso, gestión de contratos digitales y definición de políticas de uso para asegurar un intercambio trazable y seguro.

Para ello, la plataforma cuenta con mecanismos de validación semántica, trazabilidad, versionado y certificación de origen para asegurar la veracidad de los datos compartidos y fortalecer la confianza, y el acceso habilitado a los miembros registrados como participantes se rige por credenciales verificables y contratos de uso y acceso firmados digitalmente.