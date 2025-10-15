Telefónica España e Incibe firman un convenio para fomentar la ciberseguridad entre la ciudadanía

Carlos Tejedor, director de AGE de Telefónica España, y Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales - TELEFÓNICA ESPAÑA

Telefónica España y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) han firmado un convenio para llevar a cabo actividades conjuntas que refuercen la ciberseguridad en la sociedad española.

En concreto, entre las actividades que pondrán en marcha destacan la creación y ejecución de campañas en formato audiovisual; la activación de talleres, conferencias o charlas; cursos de formación personalizados para menores de edad y personal de empresas, y acciones de concienciación en materia de uso responsable de la tecnología.

Asimismo, Telefónica ha explicado que estas acciones de ciberseguridad se pondrán en marcha en los próximos cuatro años y estarán centradas en la divulgación y formación para impulsar un uso seguro del ecosistema digital dentro del marco normativo europeo vigente.

Además, Telefónica España colaborará con Incibe para difundir sus soportes de atención a la ciudadanía en materia de ciberseguridad, mientras el Instituto de Ciberseguridad de España participará en eventos de capacitación o sectoriales que Telefónica organice con orientación a clientes.

De hecho, según datos del centro de respuesta a incidentes de seguridad Incibe-CERT, en 2024 gestionaron más de 97.000 incidentes de ciberseguridad (un 16,6% más que el año anterior), y de estos, el 67,6% afectaron a la ciudadanía y el 32,4% a las empresas.