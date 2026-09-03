Telefónica mantiene abiertas su Fundación y la tienda Movistar en Gran Vía tras la venta del edificio

Archivo - Fachada del edificio de Telefónica en la Gran Vía, a 28 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Telefónica mantiene abiertas su Fundación y la tienda Movistar en el número 28 de la calle madrileña Gran Vía tras la venta del edificio de su histórica sede al empresario murciano Tomás Olivo, según ha informado en un comunicado este jueves.

La teleco ha detallado que su "tienda insignia" continuará abierta en el edificio de Gran Vía 28 con los mismos servicios y horarios.

Asimismo, ha indicado que el Espacio Fundación Telefónica mantendrá su programación y actividad educativa y de exposiciones, así como los encuentros sobre innovación, cultura y tecnología.

VENTA POR UNA CIFRA INFERIOR A 200 MILLONES DE EUROS

Esta aclaración llega después de que el martes la teleco presidida por Marc Murtra escriturase la venta de dicho edificio por una cifra inferior a 200 millones de euros. La operación se ha realizado a través de Galerías Comerciales, la empresa de Olivo, cuya oferta se situó como la mejor posicionada en el proceso.

La transacción comprende la venta del emblemático inmueble de Gran Vía 28, donde se ubican el renovado Espacio Movistar y la Fundación Telefónica.

Actualmente, tras su reinauguración en septiembre de 2024, el edificio alberga la mayor tienda de Movistar en España, junto a una sala de cine, un plató de televisión, dos estudios de grabación de contenidos, un espacio para 'gaming' y el Movistar Café, además de conectar de forma directa con Espacio Fundación Telefónica.

El edificio, construido en 1929, es una construcción de estilo neobarroco de 90 metros de altura y 13 plantas. Fue el primer rascacielos de Madrid y, hasta los años 50, el inmueble más alto de Europa.

En cuanto al comprador, Tomás Olivo ocupa la sexta posición en la Lista Forbes 2025 entre las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado de 4.600 millones de euros. El dueño de Galerías Comerciales gestiona, a través de esta compañía, algunos de los centros comerciales más rentables del país, como el Nevada Shopping de Granada.

En el ranking Forbes de 2024 figuraba en el duodécimo puesto, con un patrimonio estimado en 2.700 millones de euros.