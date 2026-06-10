Telefónica reutilizó y recicló4 millones de dispositivos en 2025, el 95% de sus residuos

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MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Telefónica reutilizó y recicló 4 millones de dispositivos en 2025, alcanzando el 95% de valorización de sus residuos y avanzando así en su objetivo de 'Residuo Cero' para 2030, en línea con su compromiso con la economía circular, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Este hito consolida la circularidad en Telefónica como una palanca clave de su estrategia climática, de eficiencia en el uso de los recursos y de competitividad.

Una apuesta alineada con su propósito de asumir el reto de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, impulsando un modelo de crecimiento sostenible que genera valor a largo plazo para la sociedad y para el negocio.

Durante 2025, más de 4 millones de equipos procedentes de clientes, operaciones y oficinas fueron gestionados bajo criterios de reutilización y reciclaje.

Del total de equipos electrónicos recogidos, el 75% se reutilizó y el 25% restante se recicló, incluyendo 3 millones de 'routers' y decodificadores.

Así las cosas, la 'teleco' presidida por Marc Murtra ha explicado que esta gestión contribuye a evitar la fabricación de nuevos dispositivos y supone un significativo ahorro de recursos y de emisiones de CO2 asociadas.

ECONOMÍA CIRCULAR COMO EJE DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

"La economía circular es un eje prioritario en nuestra estrategia de sostenibilidad y una palanca clave para avanzar hacia una compañía más eficiente, innovadora y competitiva. A través de este enfoque, contribuimos a un uso más responsable de los recursos y a la reducción de impactos ambientales asociados a la actividad tecnológica, alineándonos con nuestro propósito de facilitar un acceso más sostenible a las capacidades digitales para la sociedad", ha señalado la directora global de Sostenibilidad de Telefónica, Maya Ormazabal.

Por ello, Telefónica prioriza la reutilización y, cuando esta no es posible, impulsa la recuperación de valor de los materiales mediante el reciclaje, integrando criterios circulares en la toma de decisiones técnicas y de inversión.

En el ámbito de los equipos de red en 2025 se han reutilizado más de 780.000 equipos, lo que ha permitido alcanzar el compromiso sectorial promovido por la GSMA, asociación de operadores de telecomunicaciones, al reutilizar y reciclar el 100% de los equipos recogidos.

En cuanto a dispositivos móviles, la compañía ha recogido cerca de 95 toneladas de terminales y ha reutilizado más de 357.000 dispositivos. Esto representa la recogida del 15% del total de dispositivos distribuidos, con una tasa del 100% de reutilización o reciclaje de los terminales recuperados.

CADENA DE SUMINISTRO: ALIADO CLAVE EN LA TRANSICIÓN CIRCULAR

Telefónica ha detallado que la alineación con la cadena de suministro es "esencial para avanzar hacia este modelo más innovador, eficiente y sostenible".

Por ello, la compañía ha asegurado que coopera "activamente" con sus proveedores para incorporar criterios circulares en la adquisición de equipos electrónicos y promueve aspectos como el reciclado, la durabilidad y la reparabilidad desde el diseño.

Esta colaboración ha permitido a la compañía lanzar dispositivos como el FTTR o el router Movistar WiFi 7 que integra medidas de eficiencia energética y cuenta con un 70% de materiales reciclados y embalajes elaborados con materiales reciclados con certificación FSC --certificación internacional que garantiza que el producto se ha fabricado con materiales reciclados, contribuyendo al uso responsable de los recursos forestales--.

Con estos avances, Telefónica ha reforzado su compromiso con un modelo de negocio "más sostenible, innovador y competitivo", alineado con su propósito corporativo y con la ambición de reducir el impacto ambiental a lo largo de toda su cadena de valor, al tiempo que acelera la digitalización responsable de la sociedad.