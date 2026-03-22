Telefónica votará esta semana en su junta el nombramiento de Jane Thompson y la salida de BBVA del consejo

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Telefónica someterá a la aprobación de su próxima junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará este jueves, 26 de marzo, el nombramiento de la directiva australiana Jane Thompson como consejera independiente, en sustitución de José María Abril, representante de BBVA, quien dejará el consejo de administración de la 'teleco' tras 19 años formando parte de él.

Thompson ocupará el puesto que deja Abril, actual vicepresidente y consejero dominical en representación de BBVA, que formaba parte del máximo órgano de gobierno de Telefónica desde julio de 2007 y cuyo mandato, renovado en abril de 2022, concluye en esta junta.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, explicó durante la presentación de resultados de la compañía que la salida de Abril, el consejero con más años en el cargo después de Isidro Fainé, responde a que el banco considera que su participación en la operadora ya no es "estratégica".

El presidente de CriteriaCaixa y de la Fundación La Caixa desembarcó en el consejo de administración de la 'teleco' el 26 de enero de 1994.

En este contexto, el 'holding' inversor de la Fundación Bancaria La Caixa ostenta una participación del 9,9% en Telefónica y forma parte, ya sin BBVA, del denominado 'núcleo estable' dentro del accionariado de la operadora a través de la figura de Fainé.

RENOVACIÓN DE GARCÍA BLANCO COMO INDEPENDIENTE

La 'teleco' también abordará la renovación de María Luisa García Blanco como consejera independiente, junto con la ratificación y designación de Anna Martínez Balañá, César Mascaraque Alonso y Mónica Rey Amado para ese mismo cargo, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, el orden del día incluye la aprobación de la remuneración al accionista mediante el reparto de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición, por un importe bruto unitario de 0,15 euros por acción, que se abonará el próximo 18 de junio, así como la validación de la nueva política de remuneraciones del consejo de administración.

También está prevista la delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta, así como la votación consultiva del informe anual 2025 sobre las remuneraciones del órgano de administración.

Por otra parte, la compañía propondrá la continuidad del auditor de cuentas para 2026 (PwC) y su designación para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

Finalmente, Telefónica someterá a deliberación las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2025, junto con el informe de gestión de la sociedad y de su grupo.

La junta también votará el estado de información no financiera y de sostenibilidad del grupo consolidado, incluido en el informe de gestión, y la actuación del consejo de administración durante el pasado ejercicio.

EL FONDO DE NORUEGA SE OPONE AL INFORME DE REMUNERACIÓN

Norges Bank Investment Management (NBIM), entidad administradora del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, que posee una participación del 1,5% en el capital de Telefónica, Calpers y Calstrs votarán en contra del informe de remuneraciones de Telefónica en la junta del próximo 26 de marzo.

Así, el fondo ha explicado que "el consejo de administración es responsable de atraer al director ejecutivo adecuado y de establecer una remuneración apropiada".

Una proporción sustancial de la remuneración anual, según la entidad escandinava, "debería otorgarse en forma de acciones bloqueadas durante un período de entre cinco y diez años, independientemente de una posible dimisión o jubilación".

Con todo, ha apuntado que "el consejo debe proporcionar transparencia sobre la remuneración total para evitar resultados inaceptables", a la par que ha indicado que "debe garantizar que todos los beneficios tengan una justificación empresarial clara". "Los ingresos computables para la jubilación deberían representar una parte minoritaria de la remuneración total", ha concluido.

Si bien, NBIM votará a favor del resto de puntos, según se desprende de la información consultada por Europa Press.

Por su parte, los fondos de pensiones californianos Calpers y Calstrs votarán en contra de la reelección como consejera de María Luisa García Blanco.