Telxius, la firma de cable submarino de Telefónica y Amancio Ortega, nombra a Manuel Martínez nuevo CFO

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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Telxius Telecom, la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones participada en un 70% por Telefónica y en un 30% por Pontegadea --el brazo inversor de Amancio Ortega--, ha nombrado a Manuel Martínez García como nuevo director financiero (CFO).

La empresa ha incorporado a su nuevo responsable de finanzas desde Aedas Homes, según ha adelantado este viernes Economía Digital, en un movimiento que cubre la vacante dejada el pasado mes de febrero por Antonio Ledesma, quien ascendió entonces a consejero delegado de la compañía, fundada en 2016.

Manuel Martínez García asumirá la dirección financiera del grupo, con responsabilidades tanto en España como a nivel internacional. Procede de Aedas Homes, donde ha ejercido como director de Control de Gestión y Planificación Financiera desde 2020.

Con anterioridad, desarrolló buena parte de su carrera en Acciona, en el área de energía, y también ha estado al frente de las finanzas de Grupo Lar, incluida su filial en México.

Estos cambios en Telxius se producen tras el nombramiento de Javier de Paz como presidente del consejo de administración, en sustitución de Guillermo Ansaldo, que ocupaba el cargo desde 2017.

De Paz abandonó el órgano de gobierno de Telefónica para asumir la responsabilidad del área de infraestructuras del grupo --incluida Telefónica Infra, donde se integra Telxius--, además del patrimonio inmobiliario y la responsabilidad social corporativa.

Estos movimientos han venido acompañados de ajustes en el máximo órgano de decisión de la compañía, como la salida de José Manuel Santero, que había sido nombrado en 2025. El consejo queda ahora integrado por Roberto Cibeira y María García Legaz como consejeros, mientras que José Iván Rosa Vallejo ejerce como secretario no consejero.