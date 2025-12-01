TGT se compromete con sector primario con una transformación sostenible en el aprovisionamiento de la leche

Camión de Grupo TGT con leche - GRUPO TGT

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Grupo TGT, dedicado a la elaboración y distribución de quesos en España, refuerza su compromiso con el sector primario con una transformación sostenible en el aprovisionamiento de leche, según informa en un comunicado.

En concreto, la firma ha impulsado en los últimos años una transformación estratégica en su relación con el sector primario, reforzando alianzas con ganaderos y proveedores y desplegando proyectos que buscan garantizar la sostenibilidad, la calidad y la trazabilidad de la leche.

Con una presencia industrial repartida por toda la geografía española, Quesos TGT recuerda que trabaja de "forma estrecha y continuada" con productores locales, promoviendo una cadena de valor "cercana, eficiente y capaz" de responder a la diversidad de quesos que elabora, incluidas numerosas Denominaciones de Origen Protegidas que pone a disposición del consumidor.

"El vínculo con nuestros ganaderos es fundamental. Empatizar con el esfuerzo que requiere la producción de leche, escuchar sus inquietudes, apoyar el relevo generacional y avanzar juntos hacia modelos más sostenibles es clave para el futuro del sector", ha señalado el responsable de aprovisionamiento agropecuario del Grupo TGT, Eduard Gelpí.

De esta forma, la distribuidora y productora de quesos mantiene una relación estrecha y proactiva con el sector primario, generando empleo estable y a largo plazo en zonas rurales a menudo alejadas de grandes núcleos urbanos.

Su actividad contribuye de manera directa a fijar población mediante contratos duraderos en la compraventa, recogida y transporte de leche, así como en las propias queserías. Paralelamente, la compañía destaca por su enfoque integral en la mejora continua de la calidad de la leche y la seguridad alimentaria.

TGT, empresa familiar, con crecimiento a nivel global, actualmente cuenta con 19 delegaciones por toda España y 12 fábricas propias, dos integradas y un centro de trasformado. Así, fabrica la más amplia gama de D.O.P. en España que incluyen Manchego, Roncal, Idiazábal, queso fresco de Murcia, Tetilla, Arzúa Ulloa, Cabrales y Mahón.