Tipsa, Mejor Empresa Logística y de Transporte en la Industria Farmacéutica en los Premios Farmaforum

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de transporte urgente Tipsa ha sido galardonada con el premio a la Mejor Empresa Logística en la Industria Farmacéutica en el marco de los Premios Farmaforum 2025, ha informado la compañía en un comunicado.

Este reconocimiento "pone en valor la apuesta de Tipsa por la innovación, la calidad del servicio y la seguridad en la distribución, especialmente en sectores sensibles como el farmacéutico y sanitario", ha señalado la empresa.

"Gracias a su red de transporte y a su compromiso con la excelencia operativa, la compañía se ha consolidado como un socio estratégico para miles de laboratorios, distribuidores y profesionales de la salud", ha indicado.

Durante la ceremonia de entrega el jurado destacó la capacidad de Tipsa para aunar la innovación tecnológica con el compromiso humano, "dos factores esenciales para mantener la confianza de clientes y pacientes en un contexto de gran transformación logística".

"Recibir este premio es un gran honor que reconoce el esfuerzo de todo nuestro equipo y refuerza nuestra misión de seguir ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes", señaló la consejera delegada de Tipsa, Marisa Camacho.

Con este premio Tipsa reafirma su "firme compromiso de continuar impulsando la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el transporte urgente especializado".