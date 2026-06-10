Toledo acoge desde este miércoles la reunión del 126 consejo ejecutivo de ONU Turismo, con presencia de Hereu

Archivo - Panorámica de Toledo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Toledo acoge este 10 y el 11 de junio la reunión del 126 consejo ejecutivo de ONU Turismo, con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, que comparecerán ante los medios de comunicación, además de la secretaria general del organismo de las Naciones Unidas, Shaikha Al Nowais.

Así, España volverá a recibir una cumbre internacional de turismo al máximo nivel un año después de la celebrada en La Granja (Segovia) en mayo de 2025, que acogió el encuentro número 123 del órgano.

Para el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la elección de Toledo es "una gran oportunidad para mostrar los valores culturales de nuestro país", según informó el Ministerio en nota de prensa anterior.

En su momento, además, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, también subrayó la importancia de acoger una cita de estas características, que situará la mirada internacional del turismo en la región.

A lo largo de las dos jornadas se celebrarán tres sesiones en el marco del consejo ejecutivo en el hotel Eurostars Palacio Buenavista, junto con reuniones de los comités de Cuestiones Relativas a los Miembros Afiliados, del Programa y Presupuesto y del Año Internacional del Turismo Sostenible y Resiliente 2027

En el orden del día, el consejo ejecutivo abordará varios informes en relación a los preparativos para el Año Internacional del Turismo Sostenible y Resiliente (2027), las oficinas regionales y temáticas, y los miembros afiliados. A su vez, tratará la situación financiera del organismo para 2026.

También, entre los puntos destaca la revelación de las fechas y los lugares de las próximas reuniones del consejo, desde la número 127 hasta la 129.

ACTUALIDAD DEL TURISMO, MARCADO POR EL CONFLICTO EN ORIENTE

Este encuentro internacional se produce en un contexto actual de incertidumbre que asola al sector a nivel global, lastrado por el impacto y los efectos negativos del conflicto militar de Oriente Próximo.

En consecuencia, desde ONU Turismo prevé que el crecimiento de la llegada de visitantes internacionales se reduzca entre uno y dos puntos porcentuales, por debajo de la previsión inicial de la organización para 2026, que oscilaba entre el 3 y 4%, dependiendo de la duración y el alcance de la guerra.

Además de las interrupciones de vuelos hacia, desde y dentro de la región asiática, el alza de los precios del petróleo y la escasez de combustible de aviación en algunos mercados están incrementando las tarifas aéreas y reduciendo la capacidad de vuelo también en otras regiones, según indicó el organismo.

No obstante, Al Nuwais valoró recientemente la resiliencia del sector tras lograr un primer trimestre con 307 millones de personas viajando internacionalmente, un 2% más que el mismo periodo del año anterior.