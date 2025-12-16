Los trabajadores de Anged habrán conseguido un aumento del 17% en sus salarios para el fin de su convenio

Archivo - Logo Fetico - FETICO - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El incremento salarial conseguido por el convenio colectivo de las empresas de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), habrá sido del 17% para el final de sus cuatro años de aplicación, lo que supone un aumento de 2.799 euros en el salario de un trabajador del grupo base, según ha estimado la Confederación Sindical Independiente Fetico.

Este convenio, que afronta ahora su último año, establece para 2026 un nuevo incremento del 2% para los 250.000 trabajadores de los grandes almacenes, que se sumará a un pago único adicional de un 1%, con lo que el marco legal se posiciona como el que ofrece mayores subidas en el sector del retail español.

Así, con este aumento el balance de incrementos salariales alcanzará el próximo año un alza del 17,60% sobre lo percibido en las nóminas de antes de 2023, del cual un 14,25% se ha dado sobre el salario base, y un 3,35% en los diferentes pagos únicos durante la vigencia del convenio.

Además, en 2026 se disfrutará de un incremento en los fines de semana de descanso, que garantizarán, según el sindicato, que este sea el convenio colectivo de grandes almacenes "donde menos se trabaja los fines de semana".

Para la vicesecretaria general de Fetico, Charo Torres, el convenio ha supuesto "un hito sindical" que ha demostrado que es posible "conseguir mejoras laborales ambiciosas que generen mayor poder adquisitivo a las familias", y al mismo tiempo, "que concentre medidas sociales para mejorar la conciliación, la defensa de los derechos LGTBI, y la ampliación de los planes de igualdad".

Torres ha añadido que en este contexto, el sindicato mayoritario en Anged ha tenido "una gran relevancia", y ya ha apuntado las claves que deberá tener el próximo marco laboral del sector, cuyo reto será "avanzar en la reducción de la jornada laboral, conseguir mayores incrementos salariales y seguir avanzando en derechos de conciliación para los trabajadores".

Asimismo, desde Fetico subrayan la necesidad de implantar un plan de pensiones sectorial, que sea "pionero y genere estabilidad y certidumbre para el futuro de las plantillas".