El tráfico aéreo en los aeropuertos españoles desciende un 0,2% en agosto, con un 50% menos de cancelaciones

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tráfico aéreo en los aeropuertos españoles registró un leve descenso del 0,2% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Observatorio Aéreo difundido por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y Reclama Travel.

En concreto, en el octavo mes se registraron un total de 169.195 vuelos, mientras que en el mismo periodo de 2024 la cifra fue de 169.534.

Pese a la ligera caída, varios aeropuertos registraron crecimientos de operaciones, destacando el de Málaga-Costa del Sol, que sumó 580 vuelos adicionales frente al año anterior, seguido de la instalación de Alicante-Elche, con un aumento de 209 vuelos.

Por otro lado, el tráfico aéreo español sumó 49 rutas nuevas en agosto. Las rutas nacionales con mayor volumen de operaciones en España estuvieron lideradas por el trayecto Barcelona-Palma de Mallorca, con 725 movimientos, seguido muy de cerca por su ruta inversa, que registró 717 vuelos. En tercer lugar, la ruta entre Gran Canaria y Lanzarote totalizó 679 operaciones.

Sin embargo, desde el informe se destaca que el tráfico aéreo en España con destinos europeos creció un 0,38% en comparación con el año anterior.

El presidente de CEAV, destacó que los datos del Observatorio confirman "un escenario de madurez operativa en el sistema: lejos de registrar picos o caídas abruptas, la red aérea ajustó capacidad y frecuencias con criterios de eficiencia para atender una demanda alta y sostenida durante la temporada estival".

RYANAIR, VUELING E IBERIA, LÍDERES DEL MERCADO

Ryanair, Vueling e Iberia repitieron su posición como las aerolíneas con mayor volumen de operaciones en agosto. Ryanair encabezó el mercado con 34.098 vuelos, seguida de Vueling (20.028) e Iberia (19.219).

En el mercado exclusivamente doméstico, Iberia, Vueling y Binter Canarias ocuparon los primeros puestos, gestionando en conjunto más de 25.619 vuelos, según el Observatorio.

En cuanto a puntualidad, las más fiables del octavo mes fueron TUI Airlines Belgium, Turkish Airlines y Air Lingus, considerando tanto vuelos domésticos como internacionales y tomando en cuenta solo aquellas aerolíneas que operaron al menos 100 vuelos durante el mes.

CANCELACIONES Y RETRASOS

Además, el Observatorio señala que el número de cancelaciones en España durante agosto registró un descenso del 50,6% en comparación con el mismo período del año anterior. En particular, se contabilizaron 757 supresiones, mientras que en 2025 esta cifra bajó a 374.

Con respecto a los retrasos, los movimientos con una demora de más de tres horas supusieron en agosto el 0,36% de todos los vuelos operados, lo que se traduce en un descenso del 61,1% interanual.