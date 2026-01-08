Travelsoft acelera su expansión en Alemania con la compra del proveedor Bosys y eleva a 12 las empresas

El cofundador y director general de Bosys, Burkhard Lindow. - TRAVELSOFT

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Travelsoft ha anunciado la adquisición del 100% de Bosys, un proveedor alemán de software tecnológico para el sector turístico especializado en soluciones CRM, de 'mid-office' y 'back-office' para organizaciones de distribución turística y centros de atención telefónica turísticos, según un comunicado.

Así, esta incorporación refuerza su cobertura de la cadena de valor de las agencias de viajes y acelera su expansión en Alemania y Austria.

"Bosys es un actor reconocido y profundamente arraigado en el ecosistema de agencias de viajes de Alemania y Austria. Sus soluciones desempeñan un papel fundamental en las operaciones diarias de miles de agencias", ha valorado el fundador y director ejecutivo de Travelsoft, Christian Sabbagh.

Esta operación sucede a la reciente compra de airQuest, lo que eleva a 12 el número de empresas del grupo, incluyendo airQuest, Atcore, Bosys, Eventiz, Orchestra, Tigerbay, Traffics, Travel Compositor, Travel Connection Technology, Travelgate, Travelsoft Pay y Travelsoft Services.

Actualmente, el grupo gestiona más de 50.000 millones de euros en reservas anuales, atiende a más de 80 millones de pasajeros al año y cuenta con el apoyo de un equipo de más de 700 expertos en tecnología de viajes.