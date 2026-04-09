Un tribunal de apelaciones deniega a Anthropic la suspensión temporal del castigo del Pentágono

Archivo - Anthropic presenta sus nuevos modelos de IA Claude 3. - ANTHROPIC - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia ha rechazado la petición de Anthropic de suspender temporalmente la decisión del Departamento de Guerra de etiquetar como riesgo para la cadena de suministro a la compañía responsable de 'Claude' al considerar que "el balance de intereses favorece al Gobierno".

A finales del pasado mes de marzo, un tribunal de California emitió una orden preliminar bloqueando temporalmente la decisión del Departamento de Guerra de Estados Unidos de cortar toda relación con Anthropic, después de que la compañía demandase al Gobierno estadounidense al considerar que su designación como riesgo para la cadena de suministro supondría un perjuicio irreparable.

En su decisión, que no es definitiva, ya que el tribunal ha fijado el próximo 19 de mayo como fecha para escuchar los argumentos de las partes, el panel de jueces considera que Anthropic "no ha cumplido con los requisitos estrictos" para lograr la suspensión en espera de la revisión del caso, aunque sí recomiendan aplicar la máxima celeridad a la tramitación del asunto.

Si bien el tribunal de apelaciones reconoce que "es probable que Anthropic sufra algún grado de daño irreparable en ausencia de una suspensión", considera que la empresa no demuestra que su libertad de expresión se haya visto coartada durante la tramitación del litigio, por lo que los presuntos daños irreparables denunciados se limitarían al ámbito financiero y su cuantía exacta "no está completamente clara".

En este sentido, el tribunal recuerda que el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, ha declarado públicamente que la "gran mayoría" de los clientes de la 'startup' no se verán afectados por la designación, ya que esta se aplica solo al uso de Claude por parte de los clientes como parte directa de contratos con el Departamento de Guerra y no a todo uso de la herramienta por los clientes que tienen dichos contratos.

De su lado, afirma que existen "importantes intereses gubernamentales y públicos en juego", por lo que conceder una suspensión obligaría al ejército de Estados Unidos a prolongar sus relaciones comerciales "con un proveedor no deseado" de servicios críticos de IA en medio de un importante conflicto militar en curso.

"En nuestra opinión, el balance de intereses favorece al Gobierno", concluye la corte al considerar que, si bien existe un riesgo relativamente limitado de perjuicio financiero para una sola empresa privada, por otro lado está la gestión judicial de cómo y a través de quién el Departamento de Guerra obtiene tecnología vital de IA durante un conflicto militar activo.

"Por ello, denegamos la solicitud de suspensión de Anthropic, pendiente de revisión del fondo del asunto", sentencia.