Trump asegura que decidirá "muy pronto" qué empresas petrolíferas podrán operar en Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes él mismo decidirá "hoy o muy pronto" cuáles serán las empresas petrolíferas que podrán operar en Venezuela próximamente, cuando se restablezca la normalidad en el país tras la captura del presidente del país, Nicolás Maduro.

El inquilino de la Casa Blanca ha manifestado que las petroleras negociarán directamente con Estados Unidos para acceder al crudo venezolano, en lugar de con Caracas. "Es una Venezuela completamente diferente. El pueblo estadounidense se beneficiará enormemente", ha aseverado durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras y gasísticas en la Casa Blanca que ha sido retransmitida por su oficina.

Trump ha especificado que el plan es que las empresas estadounidenses de este campo gasten "al menos 100.000 millones de dólares de su propio gobierno, no del gobierno" para revitalizar la infraestructura petrolera de Venezuela y, con ello, extraer más crudo.

En este sentido, el presidente estadounidense ha declarado que las compañías no necesitan financiación federal estadounidense, sino "la protección y la seguridad del gobierno" para operar en territorio venezolano.

A su vez, ha dicho que Venezuela ha acordado con Estados Unidos "comenzar inmediatamente a refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo rudo venezolano, lo que continuará indefinidamente".

"NOS LLEVAMOS EXTREMADAMENTE BIEN CON LA GENTE DE VENEZUELA"

En declaraciones a los medios de comunicación, ha afirmado que "ahora mismo" ve a Venezuela como "un aliado": "Creo que quieren seguir siendo un aliado y no queremos que esté Rusia allí. No queremos que esté China allí", ha añadido.

"Nos estamos llevando extremadamente bien con la gente de Venezuela, tanto la gente como aquellos que están gobernando Venezuela", ha afirmado.

En cuanto a una posible reunión con las autoridades venezolanas, ha adelantado que "probablemente" se reunirá con varios de sus representantes "muy pronto", pero ha reconocido que todavía no han "programado" el encuentro, en una referencia velada al envío de delegaciones entre Washington y Caracas para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas.