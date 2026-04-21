Trump califica de "productivas" las recientes conversaciones con Anthropic y ve posible alcanzar un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado que las recientes conversaciones con Anthropic, en referencia a la visita del consejero delegado de la firma de IA, Dario Amodei, a la Casa Blanca para tratar las implicaciones de su nuevo modelo Claude Mythos, resultaron "muy productivas", y ha deslizado la posibilidad de que el Gobierno continúe trabajando con normalidad con los productos de la compañía.

"De hecho, vinieron a la oficina, vinieron a la Casa Blanca hace unos días, y tuvimos conversaciones muy productivas. Creo que están progresando, son muy inteligentes y creo que pueden ser de gran utilidad", ha sostenido el mandatario estadounidense en una entrevista en la cadena CNBC.

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca ha criticado que la 'startup' decidiera decirle al Ejército americano "cómo funcionar", y ha considerado a la empresa como "izquierda radical".

Igualmente, el mandatario estadounidense ha asegurado que el sustituto de Anthropic para trabajar con el Departamento de Defensa --la empresa liderada por Sam Altman, OpenAI-- también son "gente excepcional".

El Gobierno de Estados Unidos designó a Anthropic como 'riesgo para la cadena de suministro' hace dos meses, con lo que cortó las relaciones comerciales con la compañía, una decisión motivada por las críticas de su CEO al uso de la IA en situaciones que podrían vulnerar la privacidad y para el desarrollo de armas autónomas. Anthropic está luchando en los tribunales para revocar la designación.

La reunión de la pasada semana parece así allanar el camino para retomar las relaciones, poco después de la presentación de Claude Mythos, que ha puesto bajo alerta a las grandes compañías del mundo, así como a distintas instituciones públicas y bancarias por su potencial para detectar vulnerabilidades.