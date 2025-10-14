Trump confirma su apoyo financiero a Argentina y abre la puerta a un posible acuerdo de libre comercio

El presidente de Argentina, Javier Milei, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen en Nueva York. - PRESIDENCIA DE ARGENTINA

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avanzado que el país ayudará a Argentina en el marco de la visita oficial de su homólogo argentino, Javier Milei, a la Casa Blanca para cerrar los detalles de la línea 'swap' de divisas por valor de 20.000 millones de dólares (17.229 millones de euros) adelantada hace una semana por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

"Vamos a ayudar a nuestros vecinos", declaró después de la comida mantenida entre los equipos económicos entre los dos países, donde también ha respaldado a Milei al frente de Argentina: "Milei ha hecho un trabajo extraordinario. Apoyo a Milei porque comparto su filosofía".

"Está al borde de una gran recuperación, de un tremendo éxito económico. Sé que Bessent está ayudando", añadió Trump, quien también calificó de "un gran economista" a Milei.

Bessent confirmó la semana pasada un acuerdo para otorgar un 'swap' de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina, si bien el Tesoro estadounidense adelantó estar "preparado" para tomar medidas excepcionales que sean necesarias con el fin de estabilizar los mercados.

Durante la rueda de prensa posterior a la comida, Trump también dejó la puerta abierta a un posible acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina, pero sin ofrecer mayor detalle sobre estas negociaciones.

La reunión entre ambos mandatarios, que finalmente se ha mantenido con los equipos económicos presentes y no a solas, se celebra apenas dos semanas antes de las elecciones legislativas que tendrán lugar en Argentina.

Sobre esta cuestión, Trump ha señalado que "le va a ir muy bien" a Milei en los comicios y espera que su partido "tenga muy buenos resultados". De hecho, ha condicionado la ayuda financiera al resultado de las elecciones: Si Milei no gana, no seremos igual de generosos con Argentina", advirtió el presidente estadounidense.

Respecto a una posible dolarización de la economía argentina, Trump ha señalado que ambos equipos tendrían que verlo, si bien se ha declarado "un gran fan del dólar".

"Todo el mundo quiere negociar en dólares", ha especificado al aludir la intención de los BRICS de "atentar contra el dólar". "Creo que les ha salido mal porque ahora tenemos muchos más productos que se compran en dólares y los BRICS están perdiendo influencia", afirmó.